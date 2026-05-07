Um venezuelano foi abordado pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira, 7, em Ituverava, portando um facão escondido nas roupas e duas pedras de crack. A ação aconteceu durante patrulhamento preventivo nas proximidades da avenida Dr. José Aníbal Soares de Oliveira.
Segundo a Polícia Militar, os policiais realizaram a abordagem durante ronda preventiva pela região. Durante a revista pessoal, o facão foi encontrado escondido junto ao corpo do suspeito.
Além da arma branca, os policiais localizaram duas pedras de crack com o homem.
Ao ser questionado sobre o facão, o venezuelano afirmou que carregava a arma para proteção pessoal.
Material apreendido
O entorpecente e o facão foram apreendidos e encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Após o registro da ocorrência, o homem foi liberado.
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