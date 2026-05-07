Um venezuelano foi abordado pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira, 7, em Ituverava, portando um facão escondido nas roupas e duas pedras de crack. A ação aconteceu durante patrulhamento preventivo nas proximidades da avenida Dr. José Aníbal Soares de Oliveira.

Segundo a Polícia Militar, os policiais realizaram a abordagem durante ronda preventiva pela região. Durante a revista pessoal, o facão foi encontrado escondido junto ao corpo do suspeito.

Além da arma branca, os policiais localizaram duas pedras de crack com o homem.