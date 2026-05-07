07 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NA REGIÃO

Venezuelano é detido com facão e crack, e alega proteção pessoal

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Militar
Facão apreendido com venezuelano em Ituverava
Facão apreendido com venezuelano em Ituverava

Um venezuelano foi abordado pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira, 7, em Ituverava, portando um facão escondido nas roupas e duas pedras de crack. A ação aconteceu durante patrulhamento preventivo nas proximidades da avenida Dr. José Aníbal Soares de Oliveira.

Segundo a Polícia Militar, os policiais realizaram a abordagem durante ronda preventiva pela região. Durante a revista pessoal, o facão foi encontrado escondido junto ao corpo do suspeito.

Além da arma branca, os policiais localizaram duas pedras de crack com o homem.

Ao ser questionado sobre o facão, o venezuelano afirmou que carregava a arma para proteção pessoal.

Material apreendido

O entorpecente e o facão foram apreendidos e encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

Após o registro da ocorrência, o homem foi liberado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários