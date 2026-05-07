Três pessoas morreram em um grave acidente registrado no fim da manhã desta quinta-feira, 7, na rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Barretos. A colisão aconteceu por volta das 11h05, no km 437,7 da pista sentido norte, em direção a Colômbia (SP)
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, dois veículos de passeio bateram de frente após uma tentativa de ultrapassagem. Com o impacto, três ocupantes morreram ainda no local.
As identidades das vítimas não haviam sido divulgadas até a última atualização. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Barretos.
Trânsito operou no sistema “pare e siga”
Após o acidente, duas faixas da rodovia e o acostamento precisaram ser interditados para o atendimento da ocorrência e remoção dos veículos.
De acordo com o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem), o tráfego passou a operar no sistema “pare e siga” no sentido Sul da pista. Apesar da interdição parcial, não houve registro de congestionamento.
Ainda segundo o DER, dois guinchos da UBA (Unidade Básica de Atendimento) foram mobilizados para auxiliar no atendimento da ocorrência.
As causas do acidente serão investigadas.
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