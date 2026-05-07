Três pessoas morreram em um grave acidente registrado no fim da manhã desta quinta-feira, 7, na rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Barretos. A colisão aconteceu por volta das 11h05, no km 437,7 da pista sentido norte, em direção a Colômbia (SP)

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, dois veículos de passeio bateram de frente após uma tentativa de ultrapassagem. Com o impacto, três ocupantes morreram ainda no local.

As identidades das vítimas não haviam sido divulgadas até a última atualização. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Barretos.

Trânsito operou no sistema “pare e siga”