07 de maio de 2026
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FATALIDADE

Três pessoas morrem em colisão frontal em Barretos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Destroços dos carros após acidente fatal na rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Barretos
Destroços dos carros após acidente fatal na rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Barretos

Três pessoas morreram em um grave acidente registrado no fim da manhã desta quinta-feira, 7, na rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Barretos. A colisão aconteceu por volta das 11h05, no km 437,7 da pista sentido norte, em direção a Colômbia (SP)

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, dois veículos de passeio bateram de frente após uma tentativa de ultrapassagem. Com o impacto, três ocupantes morreram ainda no local.

As identidades das vítimas não haviam sido divulgadas até a última atualização. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Barretos.

Trânsito operou no sistema “pare e siga”

Após o acidente, duas faixas da rodovia e o acostamento precisaram ser interditados para o atendimento da ocorrência e remoção dos veículos.

De acordo com o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem), o tráfego passou a operar no sistema “pare e siga” no sentido Sul da pista. Apesar da interdição parcial, não houve registro de congestionamento.

Ainda segundo o DER, dois guinchos da UBA (Unidade Básica de Atendimento) foram mobilizados para auxiliar no atendimento da ocorrência.

As causas do acidente serão investigadas.

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