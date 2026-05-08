08 de maio de 2026
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TRANSPORTE

Franca discute segurança de caminhoneiros na safra de café

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A atividade ocorreu na unidade da cooperativa de Franca
A atividade ocorreu na unidade da cooperativa de Franca

A Cocapec promoveu nesta quinta-feira, 7, um encontro voltado à segurança e à saúde dos caminhoneiros que atuam no transporte de café durante o período de safra. A atividade foi realizada na unidade da cooperativa em Franca e reuniu motoristas para orientações sobre prevenção e redução de riscos nas estradas.

Segurança ganha prioridade durante a colheita

Com o início da colheita, o fluxo de transporte nas lavouras e rodovias aumenta, tornando a segurança uma prioridade estratégica para a cadeia produtiva do café.

Além da logística, o objetivo é preservar vidas e proteger a produção transportada pelos caminhoneiros, que enfrentam jornadas intensas e longos trajetos durante o período mais movimentado da safra.

Segundo a cooperativa, qualquer falha no percurso pode provocar prejuízos financeiros e comprometer a integridade física dos profissionais envolvidos no transporte.

Motoristas receberam orientações

Durante o encontro, os caminhoneiros discutiram medidas de prevenção, cuidados com a saúde e procedimentos operacionais exigidos pela cooperativa.

Entre as orientações, estão o cumprimento de horários, normas de segurança e procedimentos nos locais de descarga.

A iniciativa busca reduzir riscos e reforçar a conscientização dos profissionais que atuam em uma das etapas mais importantes da cadeia cafeeira.

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