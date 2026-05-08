A Cocapec promoveu nesta quinta-feira, 7, um encontro voltado à segurança e à saúde dos caminhoneiros que atuam no transporte de café durante o período de safra. A atividade foi realizada na unidade da cooperativa em Franca e reuniu motoristas para orientações sobre prevenção e redução de riscos nas estradas.

Segurança ganha prioridade durante a colheita

Com o início da colheita, o fluxo de transporte nas lavouras e rodovias aumenta, tornando a segurança uma prioridade estratégica para a cadeia produtiva do café.

Além da logística, o objetivo é preservar vidas e proteger a produção transportada pelos caminhoneiros, que enfrentam jornadas intensas e longos trajetos durante o período mais movimentado da safra.