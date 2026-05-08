A Cocapec promoveu nesta quinta-feira, 7, um encontro voltado à segurança e à saúde dos caminhoneiros que atuam no transporte de café durante o período de safra. A atividade foi realizada na unidade da cooperativa em Franca e reuniu motoristas para orientações sobre prevenção e redução de riscos nas estradas.
Segurança ganha prioridade durante a colheita
Com o início da colheita, o fluxo de transporte nas lavouras e rodovias aumenta, tornando a segurança uma prioridade estratégica para a cadeia produtiva do café.
Além da logística, o objetivo é preservar vidas e proteger a produção transportada pelos caminhoneiros, que enfrentam jornadas intensas e longos trajetos durante o período mais movimentado da safra.
Segundo a cooperativa, qualquer falha no percurso pode provocar prejuízos financeiros e comprometer a integridade física dos profissionais envolvidos no transporte.
Motoristas receberam orientações
Durante o encontro, os caminhoneiros discutiram medidas de prevenção, cuidados com a saúde e procedimentos operacionais exigidos pela cooperativa.
Entre as orientações, estão o cumprimento de horários, normas de segurança e procedimentos nos locais de descarga.
A iniciativa busca reduzir riscos e reforçar a conscientização dos profissionais que atuam em uma das etapas mais importantes da cadeia cafeeira.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.