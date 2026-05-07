Uma motocicleta Honda CG 160, de cor preta e cinza, foi furtada na noite desta quarta-feira, 7, nas proximidades da Unifran (Universidade de Franca), em Franca. O crime aconteceu entre 20h e 22h, próximo a um ponto de ônibus nas imediações da faculdade, enquanto o proprietário estava em aula. O veículo tem placa FVG9E95.

O dono da motocicleta contou que estacionou o veículo e permaneceu ausente por cerca de duas horas por conta dos estudos. Ao retornar, percebeu que a moto havia sido levada.

A Honda CG 160 está entre os modelos mais populares entre trabalhadores e estudantes e também figura entre os principais alvos de furtos e roubos.