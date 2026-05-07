Uma motocicleta Honda CG 160, de cor preta e cinza, foi furtada na noite desta quarta-feira, 7, nas proximidades da Unifran (Universidade de Franca), em Franca. O crime aconteceu entre 20h e 22h, próximo a um ponto de ônibus nas imediações da faculdade, enquanto o proprietário estava em aula. O veículo tem placa FVG9E95.
O dono da motocicleta contou que estacionou o veículo e permaneceu ausente por cerca de duas horas por conta dos estudos. Ao retornar, percebeu que a moto havia sido levada.
A Honda CG 160 está entre os modelos mais populares entre trabalhadores e estudantes e também figura entre os principais alvos de furtos e roubos.
Quem tiver informações sobre o paradeiro da motocicleta pode entrar em contato diretamente com o proprietário, Lucas, pelo telefone (16) 99356-0331, ou acionar a Polícia Militar pelo 190.
Como os criminosos agem
O mecânico especializado em motos Luis Fernando, proprietário da oficina Canastra, na Vila Santos Dumont, explicou que muitos furtos acontecem de forma rápida e com o uso de ferramentas adaptadas pelos próprios criminosos.
“As motos que mais têm recorrência de furto são as que não têm tampa no tamborzinho da chave, porque eles têm acesso livre. Eles colocam uma chave micha, que na maioria das vezes eles mesmos fazem, colocam no lugar da chave, forçam e conseguem estourar o tamborzinho”, afirmou.
Segundo o mecânico, os criminosos costumam escolher motocicletas com menos proteção para facilitar a ação e reduzir o risco de serem abordados.
“O que os donos de moto podem fazer é cuidar, porque quanto mais segura, melhor”, orientou.
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