Com a aproximação das eleições de 4 de outubro, Franca receberá neste sábado, 9, a visita do pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado, PSD. O encontro acontece a partir das 14h30, no Espaço Madeiro, na saída para Ribeirão Preto.

Evento terá presença de Kassab

O ex-governador de Goiás estará acompanhado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

Ambos serão recebidos pela empresária do setor cafeeiro Flávia Lancha, pré-candidata a deputada estadual pelo partido, além de lideranças políticas e empresariais da cidade.