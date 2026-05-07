Com a aproximação das eleições de 4 de outubro, Franca receberá neste sábado, 9, a visita do pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado, PSD. O encontro acontece a partir das 14h30, no Espaço Madeiro, na saída para Ribeirão Preto.
Evento terá presença de Kassab
O ex-governador de Goiás estará acompanhado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.
Ambos serão recebidos pela empresária do setor cafeeiro Flávia Lancha, pré-candidata a deputada estadual pelo partido, além de lideranças políticas e empresariais da cidade.
O evento terá como tema “Construindo pontes para um interior forte: desenvolvimento econômico e oportunidades”.
Discussão sobre interior e economia
A proposta do encontro é debater caminhos para fortalecer as regiões do interior, com foco em desenvolvimento econômico e ampliação de oportunidades fora dos grandes centros urbanos.
Segundo Flávia Lancha, a visita representa uma oportunidade para destacar a importância econômica da região.
“O interior produz, gera emprego, movimenta a economia e tem potencial para ser ainda mais protagonista. Promover esse encontro é abrir caminhos, conectar ideias e fortalecer oportunidades. Franca e toda a nossa região merecem estar no centro das decisões que constroem um futuro mais forte e mais próspero”, afirmou.
Trajetória política
Ronaldo Caiado tem 76 anos, é médico e possui trajetória na política nacional.
Foi deputado federal por cinco mandatos, senador por Goiás e governador do Estado desde 2018.
Reeleito em 2022 no primeiro turno, deixou o cargo para disputar a Presidência da República nas eleições deste ano.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.