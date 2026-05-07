Franca terá mais edição do Passeio Ciclístico Noturno, uma oportunidade de unir movimento, lazer e ocupação do espaço urbano, nesta quinta-feira, 7, com percurso de 12 quilômetros pelas vias da cidade.
A concentração está marcada para as 19h30, em frente ao Parque "Fernando Costa", na Vila Exposição, de onde o grupo parte em direção à cidade vizinha de Restinga. A participação é aberta a qualquer pessoa, sem necessidade de inscrição antecipada.
O trajeto percorrerá trechos das avenidas da Integração e Santos Dumont, duas das principais vias da cidade, proporcionando ao ciclista uma experiência diferente do cotidiano ao conhecer esses corredores urbanos fora do horário de pico e sob o céu noturno.
No ponto de partida, antes do início do passeio, serão repassadas as orientações gerais sobre o evento - recomenda-se que os participantes cheguem com alguns minutos de antecedência para não perder as instruções. O uso de equipamentos de segurança, como capacete e iluminação na bicicleta, é necessário para uma boa prática para este tipo de atividade noturna.
Para quem quiser participar desta edição, basta chegar de bicicleta ao Parque "Fernando Costa", localizado na Vila Exposição, até as 19h30 desta quinta-feira.
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