Franca terá mais edição do Passeio Ciclístico Noturno, uma oportunidade de unir movimento, lazer e ocupação do espaço urbano, nesta quinta-feira, 7, com percurso de 12 quilômetros pelas vias da cidade.

A concentração está marcada para as 19h30, em frente ao Parque "Fernando Costa", na Vila Exposição, de onde o grupo parte em direção à cidade vizinha de Restinga. A participação é aberta a qualquer pessoa, sem necessidade de inscrição antecipada.

O trajeto percorrerá trechos das avenidas da Integração e Santos Dumont, duas das principais vias da cidade, proporcionando ao ciclista uma experiência diferente do cotidiano ao conhecer esses corredores urbanos fora do horário de pico e sob o céu noturno.