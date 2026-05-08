Com o Dia das Mães, celebrado neste domingo, 10, o comércio de Franca opera em horário especial e projeta aumento nas vendas nesta sexta-feira, 8, e sábado, 9. A data é considerada uma das mais importantes para o varejo e mobiliza lojistas de diferentes setores da cidade.
Lojas já funcionam em horário ampliado
Nesta sexta-feira, 8, o comércio funciona em horário estendido, das 9h às 22h.
No sábado, véspera do Dia das Mães, as lojas estarão abertas das 9h às 18h.
A ampliação no atendimento busca oferecer mais comodidade aos consumidores e ampliar o tempo para compras, pesquisa de preços e escolha de presentes.
Comerciantes apostam em reação nas vendas
Entre os lojistas, o clima é de expectativa positiva, embora parte do comércio ainda registrasse movimento abaixo do esperado no início desta semana.
O comerciante Rômulo Felice, de 30 anos, que atua há cerca de 20 anos no setor calçadista, afirmou que a expectativa segue otimista para os dias que antecedem a data. “A expectativa é a melhor, mas o movimento ainda está fraco”, disse ele, no começo da semana.
Segundo Felice, o desempenho comercial já foi mais intenso em anos anteriores, mas a esperança é de aumento no fluxo de clientes ao longo desta sexta e sábado.
No setor de vestuário, o comerciante Guilherme de Freitas Borges, de 26 anos, também aposta em crescimento nas vendas. “A expectativa é de um bom movimento e muitas vendas”, afirmou.
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