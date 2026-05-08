Com o Dia das Mães, celebrado neste domingo, 10, o comércio de Franca opera em horário especial e projeta aumento nas vendas nesta sexta-feira, 8, e sábado, 9. A data é considerada uma das mais importantes para o varejo e mobiliza lojistas de diferentes setores da cidade.

Lojas já funcionam em horário ampliado

Nesta sexta-feira, 8, o comércio funciona em horário estendido, das 9h às 22h.

No sábado, véspera do Dia das Mães, as lojas estarão abertas das 9h às 18h.