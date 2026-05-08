08 de maio de 2026
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VENDAS

Comércio de Franca amplia horário para o Dia das Mães

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane/GCN
Rua comercial de franca
Rua comercial de franca

Com o Dia das Mães, celebrado neste domingo, 10, o comércio de Franca opera em horário especial e projeta aumento nas vendas nesta sexta-feira, 8, e sábado, 9. A data é considerada uma das mais importantes para o varejo e mobiliza lojistas de diferentes setores da cidade.

Lojas já funcionam em horário ampliado

Nesta sexta-feira, 8, o comércio funciona em horário estendido, das 9h às 22h.

No sábado, véspera do Dia das Mães, as lojas estarão abertas das 9h às 18h.

A ampliação no atendimento busca oferecer mais comodidade aos consumidores e ampliar o tempo para compras, pesquisa de preços e escolha de presentes.

Comerciantes apostam em reação nas vendas

Entre os lojistas, o clima é de expectativa positiva, embora parte do comércio ainda registrasse movimento abaixo do esperado no início desta semana.

O comerciante Rômulo Felice, de 30 anos, que atua há cerca de 20 anos no setor calçadista, afirmou que a expectativa segue otimista para os dias que antecedem a data. “A expectativa é a melhor, mas o movimento ainda está fraco”, disse ele, no começo da semana.

Segundo Felice, o desempenho comercial já foi mais intenso em anos anteriores, mas a esperança é de aumento no fluxo de clientes ao longo desta sexta e sábado.

No setor de vestuário, o comerciante Guilherme de Freitas Borges, de 26 anos, também aposta em crescimento nas vendas. “A expectativa é de um bom movimento e muitas vendas”, afirmou.

Leia mais:
Dia das Mães deve movimentar R$ 45 milhões no comércio de Franca

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