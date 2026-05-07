Um cachorro de porte médio foi resgatado de uma cisterna na noite desta quarta-feira, 6, em uma área entre os jardins Brasilândia II e Palma, na região Leste de Franca. O animal, conhecido como “Negão”, foi encontrado após passar horas preso no local, que permanece aberto em um terreno abandonado e preocupa moradores da região pelo risco de acidentes.

O cão, de cerca de 8 anos, vive nas proximidades de um barracão junto com outros animais comunitários cuidados por moradores. Segundo relatos, ele desapareceu pela manhã e só foi localizado no início da noite, dentro da cisterna.

Simone Carvalho, de 52 anos, moradora do Jardim do Éden, contou que esteve no local por volta das 17h30 para alimentar os cães, mas não encontrou os animais. Mais tarde, retornou para medicar o cachorro e percebeu que ele continuava desaparecido.