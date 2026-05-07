Um cachorro de porte médio foi resgatado de uma cisterna na noite desta quarta-feira, 6, em uma área entre os jardins Brasilândia II e Palma, na região Leste de Franca. O animal, conhecido como “Negão”, foi encontrado após passar horas preso no local, que permanece aberto em um terreno abandonado e preocupa moradores da região pelo risco de acidentes.
O cão, de cerca de 8 anos, vive nas proximidades de um barracão junto com outros animais comunitários cuidados por moradores. Segundo relatos, ele desapareceu pela manhã e só foi localizado no início da noite, dentro da cisterna.
Simone Carvalho, de 52 anos, moradora do Jardim do Éden, contou que esteve no local por volta das 17h30 para alimentar os cães, mas não encontrou os animais. Mais tarde, retornou para medicar o cachorro e percebeu que ele continuava desaparecido.
“Eram umas 19h30 e ele não estava. Comentei com um rapaz. Ele disse que a cachorra, que fica com o cão, estava latindo no pasto. Eu pensei: só falta ele ter caído naquela cisterna”, relatou.
Resgate mobilizou Bombeiros
Com uma lanterna, Simone foi até a área e encontrou o cachorro no fundo da cisterna, que tem aproximadamente cinco metros de profundidade e uma lâmina d’água.
“Ela não tem beirada, pode cair cavalo, tem crianças que soltam pipa ali. É muito funda”, afirmou.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e concluiu o resgate por volta das 21h. Segundo Simone, o caminhão não conseguiu acessar o local por causa do entulho espalhado na área, e a equipe precisou seguir a pé até a cisterna.
“Quando vi o cachorro lá dentro, fiquei desesperada e chamei os Bombeiros. Não tem endereço, então fiquei esperando na rua próxima. O caminhão não conseguiu chegar perto por causa do entulho e descemos a pé. Foi difícil por causa da profundidade e da escuridão, mas graças a Deus eles conseguiram retirá-lo. Acho que ele ficou lá o dia inteiro”, contou.
Após ser retirado, o cachorro recebeu água, comida e medicação antes de ser levado novamente ao local onde costuma permanecer, no Jardim Palma.
“Eu faço o que posso por esses cachorros abandonados. Morro de dó, mas não consigo cuidar como gostaria. Se eu tivesse um lugar para abrigá-los, eles não estariam lá”, desabafou Simone.
Depois do resgate, Bombeiros e moradores improvisaram uma proteção sobre a abertura da cisterna com madeiras e chapas de madeirite para evitar novos acidentes.
Moradores denunciam perigo antigo
Moradores afirmam que a estrutura está aberta há anos em um terreno que pertencia a uma antiga chácara demolida. Segundo eles, o espaço é frequentado por crianças, além de animais de grande porte.
Valdemiro Dutra, de 78 anos, mora na Rua Sabará, no Jardim Brasilândia II, e faz divisa com o terreno. Ele relata preocupação constante com a situação.
“Moro aqui desde 1980, praticamente desde a inauguração do bairro. Era uma fazenda com um cata-vento grande que fazia muito barulho. Depois que a família se mudou, tudo foi demolido e ficou a cisterna. Isso é um perigo. Muitas crianças brincam nessa área, correndo pra lá e pra cá”, afirmou.
Os moradores também denunciam que o terreno vem sendo utilizado para descarte irregular de lixo e entulho de construção.
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