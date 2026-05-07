A Polícia Civil de Franca emitiu um alerta à população nesta quinta-feira, 7, após criminosas se passarem por agentes de saúde para aplicar golpes contra idosos na cidade. Em um dos casos investigados, uma idosa de 76 anos teve mais de R$ 10 mil transferidos de sua conta bancária, além da contratação indevida de um empréstimo superior a R$ 25 mil.
As investigações são conduzidas pelo 3º Distrito Policial. Segundo a Polícia Civil, duas mulheres se apresentam nas residências afirmando serem funcionárias da área da saúde. Com essa justificativa, conseguem entrar nos imóveis, principalmente onde vivem idosos sozinhos.
Dentro das casas, as suspeitas recolhem dados pessoais e bancários das vítimas, além de realizarem registros fotográficos. As informações são utilizadas posteriormente para movimentações financeiras fraudulentas.
Golpe descoberto após ida ao banco
De acordo com a polícia, após as visitas, as criminosas realizam empréstimos em nome das vítimas e transferências via PIX para contas de terceiros.
Um dos casos que mais chamou a atenção das autoridades envolve uma idosa de 76 anos. Ela descobriu a fraude ao procurar uma agência bancária e perceber movimentações suspeitas em sua conta.
Além da transferência de cerca de R$ 10 mil, um empréstimo superior a R$ 25 mil foi contratado sem autorização da vítima.
Investigação em andamento
A Polícia Civil informou que já analisa imagens de câmeras de segurança e documentos bancários para tentar identificar as autoras e responsabilizá-las criminalmente.
As autoridades também alertam que outros casos semelhantes já foram registrados em Franca.
Orientações à população
Diante da sequência de ocorrências, a recomendação é para que moradores não permitam a entrada de desconhecidos nas residências, mesmo que se apresentem como servidores públicos.
A orientação é exigir identificação oficial e evitar fornecer documentos pessoais, dados bancários ou permitir fotografias dentro das casas.
Em situações suspeitas, a população pode acionar a Polícia Civil pelos telefones (16) 3722-2011 e (16) 3722-2520, ou a Polícia Militar pelo 190. Informações sobre as criminosas podem ser repassadas de forma sigilosa.
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