A Polícia Civil de Franca emitiu um alerta à população nesta quinta-feira, 7, após criminosas se passarem por agentes de saúde para aplicar golpes contra idosos na cidade. Em um dos casos investigados, uma idosa de 76 anos teve mais de R$ 10 mil transferidos de sua conta bancária, além da contratação indevida de um empréstimo superior a R$ 25 mil.

As investigações são conduzidas pelo 3º Distrito Policial. Segundo a Polícia Civil, duas mulheres se apresentam nas residências afirmando serem funcionárias da área da saúde. Com essa justificativa, conseguem entrar nos imóveis, principalmente onde vivem idosos sozinhos.

Dentro das casas, as suspeitas recolhem dados pessoais e bancários das vítimas, além de realizarem registros fotográficos. As informações são utilizadas posteriormente para movimentações financeiras fraudulentas.

Golpe descoberto após ida ao banco