O Hemocentro de Franca enfrenta uma queda histórica nas doações de sangue neste início de maio. Segundo a unidade, o número de voluntários está 60% abaixo do considerado seguro para manter o estoque mínimo necessário aos hospitais da região.

De acordo com a agente de captação de doadores e comunicação social do Hemocentro, Elaine Dias Gimenes, a situação preocupa pela baixa adesão da população. Há 18 anos atuando na instituição, ela afirma que o cenário atual é um dos mais delicados já registrados.

“Atualmente estamos recebendo cerca de 20 doadores por dia, quando o ideal seria pelo menos 50 para manter os estoques em nível seguro”, explicou.