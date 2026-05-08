08 de maio de 2026
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SAÚDE

Hemocentro de Franca faz apelo urgente por doações de sangue

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ariane Jud/GCN
Sala de coleta de sangue do Hemocentro de Franca estava vazia, nessa quarta-feira
Sala de coleta de sangue do Hemocentro de Franca estava vazia, nessa quarta-feira

O Hemocentro de Franca enfrenta uma queda histórica nas doações de sangue neste início de maio. Segundo a unidade, o número de voluntários está 60% abaixo do considerado seguro para manter o estoque mínimo necessário aos hospitais da região.

De acordo com a agente de captação de doadores e comunicação social do Hemocentro, Elaine Dias Gimenes, a situação preocupa pela baixa adesão da população. Há 18 anos atuando na instituição, ela afirma que o cenário atual é um dos mais delicados já registrados.

“Atualmente estamos recebendo cerca de 20 doadores por dia, quando o ideal seria pelo menos 50 para manter os estoques em nível seguro”, explicou.

Elaine reforçou que o sangue é utilizado diariamente em atendimentos de urgência e tratamentos contínuos. “O paciente não consegue esperar o calendário mudar”, alertou.

As bolsas coletadas abastecem hospitais da região em casos de acidentes, queimaduras, cirurgias, transplantes, tratamentos contra o câncer e doenças hematológicas, como anemia falciforme.

Outro dado que preocupa o Hemocentro é o baixo índice de doadores regulares no país. Atualmente, apenas 1,4% da população brasileira doa sangue com frequência, percentual considerado insuficiente para garantir estabilidade nos estoques.

Quem pode doar sangue

Para doar, é necessário:

  • ter entre 18 e 69 anos;
  • adolescentes de 16 e 17 anos devem estar acompanhados do responsável legal;
  • a primeira doação deve ocorrer antes dos 60 anos;
  • homens precisam pesar acima de 50 kg e podem doar a cada 60 dias, até quatro vezes por ano;
  • mulheres devem pesar acima de 51 kg e podem doar a cada 90 dias, até três vezes ao ano;
  • apresentar documento oficial com foto.

Orientações antes da doação

O Hemocentro orienta que os voluntários:

  • não estejam em jejum;
  • façam alimentação leve;
  • evitem alimentos gordurosos;
  • estejam bem hidratados;
  • não apresentem sintomas gripais, febre, tosse ou feridas;
  • não consumam bebida alcoólica nas 12 horas anteriores.

Segundo a unidade, o procedimento é rápido, seguro e dura cerca de 15 minutos. Uma única bolsa de sangue pode ajudar a salvar várias vidas.

O Hemocentro de Franca fica na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no Recanto do Itambé, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, e aos sábados, das 7h às 11h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 979 6049.

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