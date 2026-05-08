O Hemocentro de Franca enfrenta uma queda histórica nas doações de sangue neste início de maio. Segundo a unidade, o número de voluntários está 60% abaixo do considerado seguro para manter o estoque mínimo necessário aos hospitais da região.
De acordo com a agente de captação de doadores e comunicação social do Hemocentro, Elaine Dias Gimenes, a situação preocupa pela baixa adesão da população. Há 18 anos atuando na instituição, ela afirma que o cenário atual é um dos mais delicados já registrados.
“Atualmente estamos recebendo cerca de 20 doadores por dia, quando o ideal seria pelo menos 50 para manter os estoques em nível seguro”, explicou.
Elaine reforçou que o sangue é utilizado diariamente em atendimentos de urgência e tratamentos contínuos. “O paciente não consegue esperar o calendário mudar”, alertou.
As bolsas coletadas abastecem hospitais da região em casos de acidentes, queimaduras, cirurgias, transplantes, tratamentos contra o câncer e doenças hematológicas, como anemia falciforme.
Outro dado que preocupa o Hemocentro é o baixo índice de doadores regulares no país. Atualmente, apenas 1,4% da população brasileira doa sangue com frequência, percentual considerado insuficiente para garantir estabilidade nos estoques.
Quem pode doar sangue
Para doar, é necessário:
- ter entre 18 e 69 anos;
- adolescentes de 16 e 17 anos devem estar acompanhados do responsável legal;
- a primeira doação deve ocorrer antes dos 60 anos;
- homens precisam pesar acima de 50 kg e podem doar a cada 60 dias, até quatro vezes por ano;
- mulheres devem pesar acima de 51 kg e podem doar a cada 90 dias, até três vezes ao ano;
- apresentar documento oficial com foto.
Orientações antes da doação
O Hemocentro orienta que os voluntários:
- não estejam em jejum;
- façam alimentação leve;
- evitem alimentos gordurosos;
- estejam bem hidratados;
- não apresentem sintomas gripais, febre, tosse ou feridas;
- não consumam bebida alcoólica nas 12 horas anteriores.
Segundo a unidade, o procedimento é rápido, seguro e dura cerca de 15 minutos. Uma única bolsa de sangue pode ajudar a salvar várias vidas.
O Hemocentro de Franca fica na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no Recanto do Itambé, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, e aos sábados, das 7h às 11h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 979 6049.
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