Franca registrou 338 acidentes com escorpiões em 2026, segundo dados divulgados pelo Governo de São Paulo por meio do novo Nies (Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde). Apesar do elevado número de notificações, o município não contabilizou mortes neste ano e mantém taxa de letalidade zerada. As informações foram atualizadas na terça-feira, 5.
Os dados mostram que a maior parte das vítimas recebeu atendimento médico rapidamente. Em 83,14% dos casos, o socorro ocorreu em até uma hora após o acidente. Outros 7,99% foram atendidos entre uma e três horas depois da picada.
As regiões do corpo mais atingidas são os dedos das mãos, responsáveis por 27,22% das notificações. Em seguida aparecem as mãos, com 21,30%, e os pés, com 14,79% dos registros. Pernas, tronco e braços também figuram entre os locais mais afetados.
Crescimento das notificações
A série histórica apresentada pelo painel aponta crescimento gradual das ocorrências em Franca nos últimos anos. Em 2007, o município registrava 434 notificações.
O número ultrapassou mil casos anuais a partir de 2018 e atingiu o pico em 2023, quando foram contabilizados 1.745 acidentes com escorpiões. Em 2025, o município registrou 1.516 ocorrências.
O levantamento também mostra predominância de acidentes entre adultos de 20 a 49 anos, com distribuição semelhante entre homens e mulheres.
Plataforma reúne dados da saúde pública
Os números passaram a ser disponibilizados na nova versão do NIES, plataforma criada pelo Governo de São Paulo para concentrar informações estratégicas da saúde pública em um único ambiente digital.
Segundo o Governo do Estado, a proposta é ampliar a transparência dos dados públicos e facilitar o planejamento de ações em saúde, permitindo respostas mais rápidas em situações epidemiológicas e acompanhamento regionalizado dos indicadores.
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