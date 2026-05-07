Franca registrou 338 acidentes com escorpiões em 2026, segundo dados divulgados pelo Governo de São Paulo por meio do novo Nies (Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde). Apesar do elevado número de notificações, o município não contabilizou mortes neste ano e mantém taxa de letalidade zerada. As informações foram atualizadas na terça-feira, 5.

Os dados mostram que a maior parte das vítimas recebeu atendimento médico rapidamente. Em 83,14% dos casos, o socorro ocorreu em até uma hora após o acidente. Outros 7,99% foram atendidos entre uma e três horas depois da picada.

As regiões do corpo mais atingidas são os dedos das mãos, responsáveis por 27,22% das notificações. Em seguida aparecem as mãos, com 21,30%, e os pés, com 14,79% dos registros. Pernas, tronco e braços também figuram entre os locais mais afetados.

Crescimento das notificações