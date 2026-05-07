07 de maio de 2026
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ÁREA SOCIAL

Emenda de R$ 100 mil reforça atendimento da Pastoral em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Deputada estadual Delegada Graciela (PL), ao lado do padre Ovídio da Pastoral do Menor de Franca
Deputada estadual Delegada Graciela (PL), ao lado do padre Ovídio da Pastoral do Menor de Franca

A Pastoral do Menor e da Família de Franca recebeu um repasse de R$ 100 mil para reforçar e ampliar ações voltadas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O recurso é proveniente de emenda parlamentar da deputada estadual Delegada Graciela (PL).

Investimento em projetos sociais

Segundo a entidade, o valor será destinado ao fortalecimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e à ampliação do projeto Pipa.

A iniciativa atua na inclusão social e na qualificação de jovens atendidos pela pastoral.

A liberação da verba ocorreu após solicitação do coordenador da entidade, padre Ovídio José Alves de Andrade, em conjunto com a diretoria da instituição.

A proposta é ampliar o alcance dos projetos já existentes, oferecendo mais oportunidades educacionais e de capacitação profissional.

Atendimento a jovens e famílias

O projeto Pipa desenvolve atividades voltadas à formação integral dos participantes, incluindo suporte educacional, oficinas práticas e orientações sobre cidadania.

Entre os objetivos estão o incentivo à permanência escolar, a preparação para o mercado de trabalho e o apoio às famílias atendidas.

Atualmente, as ações da pastoral estão concentradas em bairros como Jardins Aeroporto 2 e 3, Recanto Elimar e Parque Progresso.

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