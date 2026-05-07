A Pastoral do Menor e da Família de Franca recebeu um repasse de R$ 100 mil para reforçar e ampliar ações voltadas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O recurso é proveniente de emenda parlamentar da deputada estadual Delegada Graciela (PL).

Investimento em projetos sociais

Segundo a entidade, o valor será destinado ao fortalecimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e à ampliação do projeto Pipa.

A iniciativa atua na inclusão social e na qualificação de jovens atendidos pela pastoral.