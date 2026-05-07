A Pastoral do Menor e da Família de Franca recebeu um repasse de R$ 100 mil para reforçar e ampliar ações voltadas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O recurso é proveniente de emenda parlamentar da deputada estadual Delegada Graciela (PL).
Investimento em projetos sociais
Segundo a entidade, o valor será destinado ao fortalecimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e à ampliação do projeto Pipa.
A iniciativa atua na inclusão social e na qualificação de jovens atendidos pela pastoral.
A liberação da verba ocorreu após solicitação do coordenador da entidade, padre Ovídio José Alves de Andrade, em conjunto com a diretoria da instituição.
A proposta é ampliar o alcance dos projetos já existentes, oferecendo mais oportunidades educacionais e de capacitação profissional.
Atendimento a jovens e famílias
O projeto Pipa desenvolve atividades voltadas à formação integral dos participantes, incluindo suporte educacional, oficinas práticas e orientações sobre cidadania.
Entre os objetivos estão o incentivo à permanência escolar, a preparação para o mercado de trabalho e o apoio às famílias atendidas.
Atualmente, as ações da pastoral estão concentradas em bairros como Jardins Aeroporto 2 e 3, Recanto Elimar e Parque Progresso.
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