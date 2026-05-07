A região de Franca receberá R$ 43 milhões para obras em estradas estaduais e vicinais administradas pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo). Os investimentos vão beneficiar diretamente os municípios de Ribeirão Corrente, Jeriquara e Ituverava com obras de pavimentação e recuperação de vias.
Anúncio foi feito por Tarcísio
O anúncio ocorreu nesta terça-feira, 5, durante evento realizado no Palácio dos Bandeirantes pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), para marcar o primeiro ano do programa SP Pra Toda Obra.
Em todo o estado, o novo pacote prevê R$ 2 bilhões em investimentos.
Obras na região
Em Ribeirão Corrente e Jeriquara, serão destinados R$ 23,7 milhões para a pavimentação da estrada vicinal RCR-010, conhecida como Estrada Vicinal Caetitu.
Segundo o governo estadual, o trecho atende comunidades rurais que enfrentam problemas de infraestrutura.
Já em Ituverava, outros R$ 19,3 milhões serão utilizados na recuperação do pavimento das vicinais IVR-244 e IVR-313.
As vias têm importância para o escoamento da produção agrícola local.
Pacote soma R$ 822 milhões na região
De acordo com o governo estadual, os novos investimentos se somam a outras obras já anunciadas anteriormente.
Com isso, o programa SP Pra Toda Obra alcança R$ 822 milhões em investimentos na região de Franca, distribuídos em 65 obras.
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