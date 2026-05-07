A região de Franca receberá R$ 43 milhões para obras em estradas estaduais e vicinais administradas pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo). Os investimentos vão beneficiar diretamente os municípios de Ribeirão Corrente, Jeriquara e Ituverava com obras de pavimentação e recuperação de vias.

Anúncio foi feito por Tarcísio

O anúncio ocorreu nesta terça-feira, 5, durante evento realizado no Palácio dos Bandeirantes pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), para marcar o primeiro ano do programa SP Pra Toda Obra.

Em todo o estado, o novo pacote prevê R$ 2 bilhões em investimentos.

Obras na região