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VESTIBULAR

Fatec de Franca abre inscrições para cursos superiores gratuitos

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Site Fatec Franca
Fatec Franca 'Dr. Thomaz Novelino', na Vila Imperador
Fatec Franca 'Dr. Thomaz Novelino', na Vila Imperador

A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) de Franca está com inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre, com vagas em cursos superiores gratuitos voltados à formação tecnológica e à rápida inserção no mercado de trabalho.

Cursos oferecem vagas em diferentes áreas

Ao todo, a unidade disponibiliza vagas para os cursos de Gestão da Produção Industrial (GPI), Gestão de Recursos Humanos (GRH) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), com 40 vagas no período da manhã e outras 40 no período da noite para cada curso.

Também estão abertas 40 vagas para Gestão Empresarial (GE) na modalidade Ensino a Distância (EaD) e 40 vagas para o curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma (DSM), no período noturno.

Inscrições seguem até junho

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 1º de junho.

A taxa de inscrição é de R$ 90.

A prova do vestibular está marcada para o dia 28 de junho.

Segundo a Fatec, os cursos são gratuitos e voltados à formação tecnológica, com foco na qualificação profissional e nas demandas do mercado de trabalho.

Mais informações e inscrições podem ser feitas pelo site da Fatec.

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