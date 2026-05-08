A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) de Franca está com inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre, com vagas em cursos superiores gratuitos voltados à formação tecnológica e à rápida inserção no mercado de trabalho.

Cursos oferecem vagas em diferentes áreas

Ao todo, a unidade disponibiliza vagas para os cursos de Gestão da Produção Industrial (GPI), Gestão de Recursos Humanos (GRH) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), com 40 vagas no período da manhã e outras 40 no período da noite para cada curso.