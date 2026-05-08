A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) de Franca está com inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre, com vagas em cursos superiores gratuitos voltados à formação tecnológica e à rápida inserção no mercado de trabalho.
Cursos oferecem vagas em diferentes áreas
Ao todo, a unidade disponibiliza vagas para os cursos de Gestão da Produção Industrial (GPI), Gestão de Recursos Humanos (GRH) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), com 40 vagas no período da manhã e outras 40 no período da noite para cada curso.
Também estão abertas 40 vagas para Gestão Empresarial (GE) na modalidade Ensino a Distância (EaD) e 40 vagas para o curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma (DSM), no período noturno.
Inscrições seguem até junho
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 1º de junho.
A taxa de inscrição é de R$ 90.
A prova do vestibular está marcada para o dia 28 de junho.
Segundo a Fatec, os cursos são gratuitos e voltados à formação tecnológica, com foco na qualificação profissional e nas demandas do mercado de trabalho.
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