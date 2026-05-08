A Associação Proreavi (Projeto Restauração de Vidas) abriu processo seletivo para a contratação de três profissionais em Franca. As vagas são destinadas a oficineiros nas áreas de jiu-jítsu, música e dança, com carga horária de 10 horas semanais para cada função.
Currículos devem ser enviados por e-mail
Segundo a entidade, os interessados devem encaminhar currículo até o dia 13 de maio para o e-mail ana@proreavi.org
A análise e avaliação dos candidatos serão realizadas pela própria associação.
De acordo com a Proreavi, a seleção ocorre para atender ao termo de colaboração firmado com o município.
Processo seguirá critérios definidos pela entidade
Embora não siga as regras de concursos públicos, o processo seletivo será conduzido com base nos princípios da impessoalidade, objetividade, igualdade, economicidade e publicidade.
Segundo a presidente da associação, Thalita Giseli Justino Mendonça, os profissionais contratados deverão cumprir a carga horária prevista e atuar conforme as necessidades da instituição.
Os valores de salários e benefícios não foram divulgados.
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