08 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
OPORTUNIDADE

Proreavi abre vagas para oficineiros em Franca até maio

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Google
Fachada da sede do Proreavi: vaga para professores
Fachada da sede do Proreavi: vaga para professores

A Associação Proreavi (Projeto Restauração de Vidas) abriu processo seletivo para a contratação de três profissionais em Franca. As vagas são destinadas a oficineiros nas áreas de jiu-jítsu, música e dança, com carga horária de 10 horas semanais para cada função.

Currículos devem ser enviados por e-mail

Segundo a entidade, os interessados devem encaminhar currículo até o dia 13 de maio para o e-mail ana@proreavi.org

A análise e avaliação dos candidatos serão realizadas pela própria associação.

De acordo com a Proreavi, a seleção ocorre para atender ao termo de colaboração firmado com o município.

Processo seguirá critérios definidos pela entidade

Embora não siga as regras de concursos públicos, o processo seletivo será conduzido com base nos princípios da impessoalidade, objetividade, igualdade, economicidade e publicidade.

Segundo a presidente da associação, Thalita Giseli Justino Mendonça, os profissionais contratados deverão cumprir a carga horária prevista e atuar conforme as necessidades da instituição.

Os valores de salários e benefícios não foram divulgados.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários