A Associação Proreavi (Projeto Restauração de Vidas) abriu processo seletivo para a contratação de três profissionais em Franca. As vagas são destinadas a oficineiros nas áreas de jiu-jítsu, música e dança, com carga horária de 10 horas semanais para cada função.

Currículos devem ser enviados por e-mail

Segundo a entidade, os interessados devem encaminhar currículo até o dia 13 de maio para o e-mail ana@proreavi.org

A análise e avaliação dos candidatos serão realizadas pela própria associação.