O Iansa (Instituição de Apoio Nossa Senhora Aparecida) promove nesta sexta-feira, 8, e sábado, 9, em Franca, uma feira de artesanato em edição especial para o Dia das Mães. O evento reúne produtos variados e busca incentivar o consumo de itens artesanais produzidos por empreendedores locais.
Presentes artesanais e produtos variados
Entre os itens disponíveis estão peças em crochê, bordados, roupas, sapatos e acessórios, oferecendo alternativas para quem procura presentes personalizados e diferentes dos modelos tradicionais.
Segundo a organização, a proposta é proporcionar uma experiência de compra diferenciada, com produtos artesanais e preços populares neste período de maior movimento no comércio por conta do Dia das Mães.
Evento acontece em dois dias
A feira será realizada nesta sexta-feira, 8, das 9h às 20h, e no sábado, 9, das 9h às 17h.
O evento acontece na Unidade 1 do Iansa, localizada na rua Eusébio Cassiano Costa, 1.960, no Jardim Éden, em Franca.
A iniciativa reforça a atuação social da entidade, que presta apoio a pacientes em tratamento contra o câncer e seus familiares.
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