O Iansa (Instituição de Apoio Nossa Senhora Aparecida) promove nesta sexta-feira, 8, e sábado, 9, em Franca, uma feira de artesanato em edição especial para o Dia das Mães. O evento reúne produtos variados e busca incentivar o consumo de itens artesanais produzidos por empreendedores locais.

Presentes artesanais e produtos variados

Entre os itens disponíveis estão peças em crochê, bordados, roupas, sapatos e acessórios, oferecendo alternativas para quem procura presentes personalizados e diferentes dos modelos tradicionais.

Segundo a organização, a proposta é proporcionar uma experiência de compra diferenciada, com produtos artesanais e preços populares neste período de maior movimento no comércio por conta do Dia das Mães.

Evento acontece em dois dias