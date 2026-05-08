08 de maio de 2026
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Iansa realiza feira de artesanato para o Dia das Mães em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Feira tem de peças em crochê, bordados, roupas, sapatos e diversos acessórios
Feira tem de peças em crochê, bordados, roupas, sapatos e diversos acessórios

O Iansa (Instituição de Apoio Nossa Senhora Aparecida) promove nesta sexta-feira, 8, e sábado, 9, em Franca, uma feira de artesanato em edição especial para o Dia das Mães. O evento reúne produtos variados e busca incentivar o consumo de itens artesanais produzidos por empreendedores locais.

Presentes artesanais e produtos variados

Entre os itens disponíveis estão peças em crochê, bordados, roupas, sapatos e acessórios, oferecendo alternativas para quem procura presentes personalizados e diferentes dos modelos tradicionais.

Segundo a organização, a proposta é proporcionar uma experiência de compra diferenciada, com produtos artesanais e preços populares neste período de maior movimento no comércio por conta do Dia das Mães.

Evento acontece em dois dias

A feira será realizada nesta sexta-feira, 8, das 9h às 20h, e no sábado, 9, das 9h às 17h.

O evento acontece na Unidade 1 do Iansa, localizada na rua Eusébio Cassiano Costa, 1.960, no Jardim Éden, em Franca.

A iniciativa reforça a atuação social da entidade, que presta apoio a pacientes em tratamento contra o câncer e seus familiares.

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