30 de abril de 2026
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Mulher de 33 anos desaparece após sair de casa em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Débora de Souza Silva está desaparecida desde sábado, 25
Débora de Souza Silva está desaparecida desde sábado, 25

Uma mulher de 33 anos, identificada como Débora de Souza Silva, está desaparecida desde a madrugada do último dia 25 de abril, em Franca. O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, Débora saiu da casa onde mora com a família, localizada na rua Arnold Faria Junqueira, no bairro Paulistano 1, sem avisar ninguém. Familiares relataram que todos dormiam no momento em que ela deixou o imóvel, não havendo testemunhas da saída.

Ainda segundo o registro, ela não levou seus pertences pessoais, incluindo medicações que utilizava para tratamento de depressão e ansiedade, o que aumentou a preocupação da família.

A irmã da desaparecida informou à polícia que, dias antes, Débora teria sido agredida pelo ex-companheiro. Um boletim de ocorrência foi registrado contra ele, além de solicitação de medida protetiva.

As buscas iniciais foram realizadas por familiares em diversos pontos da cidade, como ruas, albergues, hospitais e pensões. Uma testemunha chegou a relatar que viu Débora acompanhada do ex-companheiro em uma pensão na região central no fim de semana, mas não soube informar o destino deles posteriormente.

Desde então, não houve mais contato, e o paradeiro de Débora de Souza Silva permanece desconhecido.

A Polícia Civil investiga o caso e solicita que qualquer informação que possa ajudar na localização da desaparecida seja comunicada às autoridades, pelos telefones 190 e 181.

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