Uma mulher de 33 anos, identificada como Débora de Souza Silva, está desaparecida desde a madrugada do último dia 25 de abril, em Franca. O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, Débora saiu da casa onde mora com a família, localizada na rua Arnold Faria Junqueira, no bairro Paulistano 1, sem avisar ninguém. Familiares relataram que todos dormiam no momento em que ela deixou o imóvel, não havendo testemunhas da saída.
Ainda segundo o registro, ela não levou seus pertences pessoais, incluindo medicações que utilizava para tratamento de depressão e ansiedade, o que aumentou a preocupação da família.
A irmã da desaparecida informou à polícia que, dias antes, Débora teria sido agredida pelo ex-companheiro. Um boletim de ocorrência foi registrado contra ele, além de solicitação de medida protetiva.
As buscas iniciais foram realizadas por familiares em diversos pontos da cidade, como ruas, albergues, hospitais e pensões. Uma testemunha chegou a relatar que viu Débora acompanhada do ex-companheiro em uma pensão na região central no fim de semana, mas não soube informar o destino deles posteriormente.
Desde então, não houve mais contato, e o paradeiro de Débora de Souza Silva permanece desconhecido.
A Polícia Civil investiga o caso e solicita que qualquer informação que possa ajudar na localização da desaparecida seja comunicada às autoridades, pelos telefones 190 e 181.
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