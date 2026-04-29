Uma mulher de 33 anos, identificada como Débora de Souza Silva, está desaparecida desde a madrugada do último dia 25 de abril, em Franca. O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, Débora saiu da casa onde mora com a família, localizada na rua Arnold Faria Junqueira, no bairro Paulistano 1, sem avisar ninguém. Familiares relataram que todos dormiam no momento em que ela deixou o imóvel, não havendo testemunhas da saída.

Ainda segundo o registro, ela não levou seus pertences pessoais, incluindo medicações que utilizava para tratamento de depressão e ansiedade, o que aumentou a preocupação da família.