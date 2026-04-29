30 de abril de 2026
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VILA CHICO JÚLIO

Homem é preso por lavagem de dinheiro após denúncia de tráfico

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Os policiais levaram o homem para a CPJ de Franca
Os policiais levaram o homem para a CPJ de Franca

Um homem foi preso na noite desta terça-feira, 28, na Vila Chico Júlio, em Franca, após uma denúncia de tráfico de drogas em uma residência. Os PMs descobriram um mandado de prisão e o homem foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que havia comercialização de entorpecentes em uma casa localizada na rua Antônio Bernardes Pinto. Com base na denúncia, os policiais se deslocaram até o endereço para averiguar a situação.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o portão da residência aberto. Durante a abordagem, o morador foi questionado e negou a prática de tráfico de drogas.

No entanto, ao realizarem consulta nos sistemas, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem pelo crime de lavagem de dinheiro.

Diante da situação, ele foi detido e encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento do mandado.

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