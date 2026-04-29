Um homem foi preso na noite desta terça-feira, 28, na Vila Chico Júlio, em Franca, após uma denúncia de tráfico de drogas em uma residência. Os PMs descobriram um mandado de prisão e o homem foi preso.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que havia comercialização de entorpecentes em uma casa localizada na rua Antônio Bernardes Pinto. Com base na denúncia, os policiais se deslocaram até o endereço para averiguar a situação.
Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o portão da residência aberto. Durante a abordagem, o morador foi questionado e negou a prática de tráfico de drogas.
No entanto, ao realizarem consulta nos sistemas, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem pelo crime de lavagem de dinheiro.
Diante da situação, ele foi detido e encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento do mandado.
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