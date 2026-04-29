Veja o obituário desta quarta-feira, 29, em Franca:

Nome: Wilson Stephani

Idade: 90 anos

Local do velório: Velório Municipal de Ribeirão Corrente

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ribeirão Corrente

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Tânia Maria Scott Souza

Idade: 65 anos

Local do velório: Velório do Leporace, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 13h