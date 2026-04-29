30 de abril de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 29, em Franca:

Nome: Wilson Stephani
Idade: 90 anos
Local do velório: Velório Municipal de Ribeirão Corrente
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ribeirão Corrente
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Tânia Maria Scott Souza
Idade: 65 anos
Local do velório: Velório do Leporace, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Noraide Paiva Nasser
Idade: 93 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Mauro Paiva Silva
Idade: 80 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Luzia Cardoso de Almeida
Idade: 80 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

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