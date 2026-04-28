Clima tenso entre os “brothers” da Direita na Câmara Municipal de Franca. Os vereadores do PL, Leandro Patriota e Walker Bombeiro da Libras, protagonizaram um desentendimento na sessão ordinária desta terça-feira, 28, após a publicação de um vídeo em que um idoso é agredido em uma unidade de saúde. O caso foi registrado no Ijuí (RS), mas Patriota não esclareceu isso no vídeo. Enquanto ele defendeu a importância do que ele entende ser “fiscalização” nas unidades, Walker criticou o conteúdo, afirmando que a publicação pode ter gerado interpretação equivocada, esclarecendo que o caso não ocorreu em Franca e que esse tipo de fiscalização não é atribuição do Legislativo.

O episódio começou no fim da sessão, quando a 1ª secretária, Andréa Silva (Republicanos), convidou os vereadores para dar explicações pessoais. Walker pediu a palavra e abordou um vídeo publicado por Patriota em suas redes sociais.

As imagens mostram um idoso sendo agredido em uma unidade de pronto atendimento. Durante a gravação, Patriota classifica a agressão como uma “covardia muito grande”. Na sequência, ele enaltece a necessidade de fiscalização nas unidades de saúde. “Por isso é importante o trabalho de fiscalização para proteger o direito do cidadão”. Em nenhum momento, o vereador que publicou o vídeo especifica o município onde aconteceu o caso.