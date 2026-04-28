30 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE DE TRABALHO

Homem morre ao cair em máquina agrícola em fazenda de Altinópolis

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Máquina em que a vítima caiu dentro e morreu em Altinópolis
Máquina em que a vítima caiu dentro e morreu em Altinópolis

Um trabalhador de 69 anos morreu após um grave acidente envolvendo um misturador de ração acoplado a um trator, na tarde desta terça-feira, 28, na zona rural de Altinópolis, a 80 km de Franca. O caso aconteceu por volta das 16h, na Fazenda Cascata, quando a vítima caiu no interior do equipamento enquanto ele estava em funcionamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o maquinário é utilizado para a mistura de insumos voltados à alimentação animal e também no preparo de fertilizantes, como calcário. O equipamento possui um sistema interno com hélices e roscas sem fim, responsáveis por homogeneizar o material.

Durante a operação, essas estruturas giram com alta força e rotação, o que representa um risco elevado em caso de contato direto com a parte interna.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, o trabalhador foi atingido por esse mecanismo, sofrendo ferimentos graves e não resistiu.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e, ao chegar ao local, constatou sinais de morte evidente. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários