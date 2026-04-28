Um trabalhador de 69 anos morreu após um grave acidente envolvendo um misturador de ração acoplado a um trator, na tarde desta terça-feira, 28, na zona rural de Altinópolis, a 80 km de Franca. O caso aconteceu por volta das 16h, na Fazenda Cascata, quando a vítima caiu no interior do equipamento enquanto ele estava em funcionamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o maquinário é utilizado para a mistura de insumos voltados à alimentação animal e também no preparo de fertilizantes, como calcário. O equipamento possui um sistema interno com hélices e roscas sem fim, responsáveis por homogeneizar o material.

Durante a operação, essas estruturas giram com alta força e rotação, o que representa um risco elevado em caso de contato direto com a parte interna.