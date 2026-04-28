Um trabalhador de 69 anos morreu após um grave acidente envolvendo um misturador de ração acoplado a um trator, na tarde desta terça-feira, 28, na zona rural de Altinópolis, a 80 km de Franca. O caso aconteceu por volta das 16h, na Fazenda Cascata, quando a vítima caiu no interior do equipamento enquanto ele estava em funcionamento.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o maquinário é utilizado para a mistura de insumos voltados à alimentação animal e também no preparo de fertilizantes, como calcário. O equipamento possui um sistema interno com hélices e roscas sem fim, responsáveis por homogeneizar o material.
Durante a operação, essas estruturas giram com alta força e rotação, o que representa um risco elevado em caso de contato direto com a parte interna.
Ainda de acordo com o registro da ocorrência, o trabalhador foi atingido por esse mecanismo, sofrendo ferimentos graves e não resistiu.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e, ao chegar ao local, constatou sinais de morte evidente. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.
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