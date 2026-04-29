A Sabesp identificou 212 casos de fraude de água em Franca e região ao longo de 2025, durante a Operação Gato Molhado. Ao todo, foram realizadas 745 inspeções nas cidades onde a companhia atua. A ação busca coibir furtos, garantir o abastecimento regular e preservar os recursos hídricos.

A maior parte das fraudes foi registrada em imóveis residenciais: 185 ocorrências em 675 inspeções. Também houve casos em comércios, estabelecimentos do setor de alimentação, postos de combustíveis e obras.

De acordo com o diretor de Combate a Fraudes da Sabesp, Luiz Renato Fraga, a companhia tem ampliado o uso de tecnologia para detectar desvios. “Um consumo fora do padrão já dispara um alerta para verificação em campo. Confirmada a fraude, a ocorrência é registrada e o responsável pode ser conduzido à delegacia”, afirma.

Operação atua com foco em alto consumo