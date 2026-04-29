A Sabesp identificou 212 casos de fraude de água em Franca e região ao longo de 2025, durante a Operação Gato Molhado. Ao todo, foram realizadas 745 inspeções nas cidades onde a companhia atua. A ação busca coibir furtos, garantir o abastecimento regular e preservar os recursos hídricos.
A maior parte das fraudes foi registrada em imóveis residenciais: 185 ocorrências em 675 inspeções. Também houve casos em comércios, estabelecimentos do setor de alimentação, postos de combustíveis e obras.
De acordo com o diretor de Combate a Fraudes da Sabesp, Luiz Renato Fraga, a companhia tem ampliado o uso de tecnologia para detectar desvios. “Um consumo fora do padrão já dispara um alerta para verificação em campo. Confirmada a fraude, a ocorrência é registrada e o responsável pode ser conduzido à delegacia”, afirma.
Operação atua com foco em alto consumo
A Operação Gato Molhado é permanente e reúne análise de dados e ações em campo. O foco está em segmentos com maior consumo de água, como construção civil, academias, restaurantes, bares, lava-rápidos e indústrias.
Segundo o coordenador de Combate às Irregularidades, Gabriel Seibarauskas, o trabalho é essencial, sobretudo em períodos de escassez hídrica. “Cada litro desviado impacta diretamente o abastecimento e a população”, destaca.
Crime afeta abastecimento e pode dar prisão
O furto de água é crime previsto no Artigo 155 do Código Penal brasileiro e pode resultar em pena de até oito anos de prisão, além de multa e corte no fornecimento.
Além das penalidades, a prática compromete a distribuição, reduz a pressão da rede e pode provocar desabastecimento, principalmente em áreas mais afastadas.
Como denunciar
Denúncias podem ser feitas pelos canais da Sabesp: telefone 0800 055 0195, WhatsApp (11) 3388-8000 e Agência Virtual.
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