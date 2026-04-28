Após ser acusado de tentar invadir uma área restrita do Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, no último sábado, 25, o vereador Leandro Patriota (PL) passou a ser alvo de novas denúncias envolvendo sua atuação em unidades de saúde de Franca. O parlamentar voltou a negar as acusações.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal recebeu mais três representações, aumentando para cinco o total de registros relacionados à conduta do parlamentar. Todas as denúncias serão apuradas de forma conjunta, em um único processo de investigação, que foi aberto em 7 de abril.
Segundo o presidente do Conselho, Gilson Pelizaro (PT), as queixas dizem respeito “à postura, à maneira e ao jeito” com que o vereador tem exercido sua “fiscalização”, especialmente em relação às tentativas de invasão de áreas restritas em unidades de pronto atendimento, onde há pacientes internados, muitas vezes em estado grave.
As denúncias abordam o ocorrido no pronto-socorro, onde o vereador foi até a unidade para supostamente conversar com uma paciente internada, que aguardava transferência para um leito de alta complexidade. Quem decide onde e quando o paciente será internado é o governo do Estado.
De acordo com funcionárias, em matéria publicada pelo portal GCN/Sampi, durante a “visita”, Patriota teria hostilizado as equipes de trabalho, xingado uma enfermeira e tentado forçar a entrada em uma área de acesso restrito.
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Durante o momento de tensão, o vereador teria mandado uma enfermeira “calar a boca”. Segundo as queixas, a confusão gerada na unidade comprometeu o atendimento no sábado. As denunciantes afirmam ainda que a presença do parlamentar em unidades de saúde tem sido recorrente e, em algumas situações, marcada por episódios de alvoroço que impactam a rotina de pacientes e profissionais.
“Está todo mundo estressado”
Antes da confusão registrada no último sábado, os membros do Conselho de Ética — também composto por Daniel Bassi (PSD) e Donizete da Farmácia (MDB) — realizaram visitas a unidades municipais de média complexidade: as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos jardins Aeroporto e Anita, além do pronto-socorro.
Segundo o presidente do colegiado, Gilson Pelizaro, o clima já era tenso nas unidades durante as visitas. “Está todo mundo estressado. Nós conversamos com várias pessoas nas unidades de pronto-atendimento. As pessoas não aguentam mais”.
Rito de apuração
Gilson Pelizaro afirmou que o conselho está acompanhando “tudo o que está acontecendo”.
Segundo ele, Patriota deve ser notificado oficialmente sobre as três novas denúncias nesta terça-feira. A partir disso, terá prazo de cinco dias corridos para apresentar nova defesa.
O colegiado deve se reunir para discutir o caso nesta quarta-feira, 29. Após o prazo de cinco dias para manifestação do acusado, o conselho terá até 7 de maio para concluir o relatório, que definirá se haverá aplicação de penalidade ou o arquivamento do caso.
”A gente vai comprovar tudo”
Patriota afirmou que foi acionado pela família de uma idosa com problemas respiratórios, que aguardava transferência para um hospital enquanto estava no pronto-socorro. Segundo ele, após cerca de 40 minutos de espera, a equipe da unidade informou que sua entrada na área restrita, onde os pacientes estão internados, não seria permitida, com base em uma decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça).
Ele negou ter mandado uma funcionária calar a boca e afirmou que foi ela quem se exaltou. Embora o vereador ainda não tivesse recebido oficialmente as novas denúncias, ele já sabia da existência delas e disse que comprovaria sua inocência. “Outros questionamentos também que a gente recebe, demanda na demora no atendimento, então assim, essas denúncias vão vir e a gente vai comprovar tudo, porque assim, não tem nada a esconder e a gente está trabalhando dentro daquilo que é a nossa prerrogativa”.
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Comentários
1 Comentários
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Valeska 1 dia atrasSenhores vereadores mostrem que a Câmara não é um picadeiro,cassem esse sujeito,antes que figuras como essa transformem espaço tão importante em circo com todo respeito a esta nobre arte