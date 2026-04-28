Após ser acusado de tentar invadir uma área restrita do Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, no último sábado, 25, o vereador Leandro Patriota (PL) passou a ser alvo de novas denúncias envolvendo sua atuação em unidades de saúde de Franca. O parlamentar voltou a negar as acusações.

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal recebeu mais três representações, aumentando para cinco o total de registros relacionados à conduta do parlamentar. Todas as denúncias serão apuradas de forma conjunta, em um único processo de investigação, que foi aberto em 7 de abril.

Segundo o presidente do Conselho, Gilson Pelizaro (PT), as queixas dizem respeito “à postura, à maneira e ao jeito” com que o vereador tem exercido sua “fiscalização”, especialmente em relação às tentativas de invasão de áreas restritas em unidades de pronto atendimento, onde há pacientes internados, muitas vezes em estado grave.