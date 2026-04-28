A Prefeitura de Franca, por meio do Setor de Fiscalização de Obras, notificou responsáveis por imóveis concluídos ou em uso que ainda não possuem o “Habite-se”, documento obrigatório que certifica que a construção está apta para ocupação. A lista foi publicada na edição desta terça-feira, 28, do Diário Oficial do Município.

Segundo o órgão, a ausência do documento configura infração ao artigo 35 do Código de Obras e Edificações (Lei Complementar Municipal nº 371/21). Os responsáveis foram intimados a regularizar a situação no prazo de até dez dias úteis, contados a partir da publicação oficial.

Caso não haja regularização dentro do período estipulado, será aplicada multa no valor de 12 UFMF (Unidade Fiscal do Município de Franca), equivalente a R$ 1.046,40, conforme previsto na legislação.