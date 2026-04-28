Um caminhão carregado com madeira tombou por volta das 6h30 desta terça-feira, 28, na rodovia Cândido Portinari, na altura do município de Restinga, em um trecho de pista dupla entre Franca e Batatais.
De acordo com informações da concessionária responsável pela via, o veículo não se envolveu em colisão com outros automóveis. O motorista sofreu ferimentos no braço, enquanto o ajudante não se feriu. Equipes de socorro da concessionária e da Polícia Militar atenderam à ocorrência.
Apesar do acidente, não houve necessidade de interdição da rodovia, e o tráfego seguiu normalmente no local.
As causas do tombamento serão apuradas.
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