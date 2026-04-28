30 de abril de 2026
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ACIDENTE

Caminhão com madeira tomba na Cândido Portinari, em Restinga

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Caminhão estava carregado com madeira e tombou com motorista e ajudante
Caminhão estava carregado com madeira e tombou com motorista e ajudante

Um caminhão carregado com madeira tombou por volta das 6h30 desta terça-feira, 28, na rodovia Cândido Portinari, na altura do município de Restinga, em um trecho de pista dupla entre Franca e Batatais.

De acordo com informações da concessionária responsável pela via, o veículo não se envolveu em colisão com outros automóveis. O motorista sofreu ferimentos no braço, enquanto o ajudante não se feriu. Equipes de socorro da concessionária e da Polícia Militar atenderam à ocorrência.

Apesar do acidente, não houve necessidade de interdição da rodovia, e o tráfego seguiu normalmente no local.

As causas do tombamento serão apuradas.

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