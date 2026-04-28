Agora a disputa é pelas quartas de final do NBB 2025/2026. Sesi Franca e Mogi começam a decidir quem avança para as semifinais na próxima terça-feira, 5 de maio, às 19h, no Ginásio "Pedrocão", em Franca.

A exemplo das oitavas contra o Botafogo, a equipe francana tem a vantagem de disputar três partidas em seus domínios. Com isso, os jogos 2 e 3 da série melhor de cinco serão no Ginásio "Hugo Ramos", em Mogi das Cruzes, nos próximos dias 8 e 10 de maio. Se necessário, o 4º e o 5º duelos serão em Franca, com datas reservadas para os dias 13 e 15 de maio, se necessário. Os horários da sequência do playoff ainda serão definidos.

Tanto a equipe francana, comandada por Helinho Garcia, quanto o time dirigido por Fernando Penna fecharam a fase anterior em 3 a 0, sobre Botafogo e São José, respectivamente.