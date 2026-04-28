Agora a disputa é pelas quartas de final do NBB 2025/2026. Sesi Franca e Mogi começam a decidir quem avança para as semifinais na próxima terça-feira, 5 de maio, às 19h, no Ginásio "Pedrocão", em Franca.
A exemplo das oitavas contra o Botafogo, a equipe francana tem a vantagem de disputar três partidas em seus domínios. Com isso, os jogos 2 e 3 da série melhor de cinco serão no Ginásio "Hugo Ramos", em Mogi das Cruzes, nos próximos dias 8 e 10 de maio. Se necessário, o 4º e o 5º duelos serão em Franca, com datas reservadas para os dias 13 e 15 de maio, se necessário. Os horários da sequência do playoff ainda serão definidos.
Tanto a equipe francana, comandada por Helinho Garcia, quanto o time dirigido por Fernando Penna fecharam a fase anterior em 3 a 0, sobre Botafogo e São José, respectivamente.
O treinador francano diz que é preciso corrigir detalhes para a nova fase. “A classificação por 3 a 0 é importante, não só para a gente descansar, mas também para nos prepararmos da melhor forma, estudando o adversário, melhorando o que tem que ser melhorado e corrigindo detalhes que vão ser muito importantes para vencermos as quartas de final”, destacou Helinho.
O Pinheiros também já está nas quartas de final ao passar pelo Rio Claro. Os outros confrontos em andamento são:
- Corinthians (2) x Unifacisa (1)
- Minas (2) x Cruzeiro (1)
- Paulistano (2) x Bauru (1)
- Flamengo (2) x União Corinthians (1)
Jogos Franca x Mogi
- Franca x Mogi – 5/5 – Pedrocão
- Mogi x Franca – 8/5 – Hugo Ramos
- Mogi x Franca – 10/5 - Hugo Ramos
- Franca x Mogi – 13/5 – Pedrocão*
- Franca x Mogi – 15/5 – Pedrocão*
*se necessário
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