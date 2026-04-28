As ações de limpeza urbana em Franca foram intensificadas em diferentes pontos do município pela Prefeitura. Os trabalhos incluem a manutenção de áreas públicas, praças, parques e margens de córregos, com serviços como poda de gramados e arbustos, além de raspagem e recolhimento de resíduos.

Nesta segunda-feira, 27, oito equipes foram mobilizadas para atuar simultaneamente em diferentes bairros. As ações de poda foram realizadas na avenida das Seringueiras, no Residencial Amazonas, além do Parque Ambiental do Jardim Dermínio, Vila Pedigoni, Residencial Baldassari, Jardim Aeroporto 3, Residencial Atlanta Park e nas avenidas Ismael Alonso y Alonso e Ministro Rui Barbosa.

Na região central, as praças Nossa Senhora da Conceição, Barão e Dom Pedro receberam serviços de raspagem e limpeza geral, com varrição e retirada de materiais descartados de forma irregular nos canteiros.