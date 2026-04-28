30 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VEJA OS PONTOS

Meio Ambiente reforça limpeza em praças, parques e ruas de Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Equipes atuando na limpeza urbana de Franca
Equipes atuando na limpeza urbana de Franca

As ações de limpeza urbana em Franca foram intensificadas em diferentes pontos do município pela Prefeitura. Os trabalhos incluem a manutenção de áreas públicas, praças, parques e margens de córregos, com serviços como poda de gramados e arbustos, além de raspagem e recolhimento de resíduos.

Nesta segunda-feira, 27, oito equipes foram mobilizadas para atuar simultaneamente em diferentes bairros. As ações de poda foram realizadas na avenida das Seringueiras, no Residencial Amazonas, além do Parque Ambiental do Jardim Dermínio, Vila Pedigoni, Residencial Baldassari, Jardim Aeroporto 3, Residencial Atlanta Park e nas avenidas Ismael Alonso y Alonso e Ministro Rui Barbosa.

Na região central, as praças Nossa Senhora da Conceição, Barão e Dom Pedro receberam serviços de raspagem e limpeza geral, com varrição e retirada de materiais descartados de forma irregular nos canteiros.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários