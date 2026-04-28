Autismo em Pauta coloca Franca no centro do debate sobre inclusão e políticas públicas. Liderado pela advogada de Franca, Dra. Cristiany de Castro, o encontro consolidou a cidade como palco de um dos maiores eventos sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Estado de São Paulo. Promovido pela FEAPAES-SP, “Federação das APAEs do Estado de São Paulo”, o evento reuniu especialistas, profissionais, educadores, representantes das APAEs, autoridades e lideranças em um amplo movimento de formação, articulação institucional e defesa de direitos.

À frente dessa mobilização esteve a Dra. Cristiany de Castro, presidente da FEAPAES-SP, reconhecida por sua atuação na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e por levantar com firmeza uma bandeira essencial: a de “cuidar de quem cuida”. Sua atuação não se limita às pessoas autistas e às suas famílias, mas alcança também profissionais, educadores, cuidadores e toda a rede de apoio que sustenta, na prática, a inclusão e a garantia de direitos.