Autismo em Pauta coloca Franca no centro do debate sobre inclusão e políticas públicas. Liderado pela advogada de Franca, Dra. Cristiany de Castro, o encontro consolidou a cidade como palco de um dos maiores eventos sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Estado de São Paulo. Promovido pela FEAPAES-SP, “Federação das APAEs do Estado de São Paulo”, o evento reuniu especialistas, profissionais, educadores, representantes das APAEs, autoridades e lideranças em um amplo movimento de formação, articulação institucional e defesa de direitos.
À frente dessa mobilização esteve a Dra. Cristiany de Castro, presidente da FEAPAES-SP, reconhecida por sua atuação na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e por levantar com firmeza uma bandeira essencial: a de “cuidar de quem cuida”. Sua atuação não se limita às pessoas autistas e às suas famílias, mas alcança também profissionais, educadores, cuidadores e toda a rede de apoio que sustenta, na prática, a inclusão e a garantia de direitos.
Sob sua liderança, o Autismo em Pauta – Edição Franca ganhou dimensão estratégica ao fortalecer o debate sobre inclusão e o avanço de políticas públicas voltadas ao atendimento qualificado e à proteção das pessoas com deficiência. O evento superou expectativas e reuniu mais de 1.400 participantes, com representantes de mais de 200 cidades paulistas, confirmando sua relevância no cenário estadual.
Mais do que uma programação técnica de alto nível, Franca sediou um encontro que evidenciou, na prática, que inclusão se constrói com conhecimento, responsabilidade e políticas públicas efetivas nas áreas da saúde, da educação e da assistência social. Em um momento em que o debate sobre o autismo exige cada vez mais profundidade e compromisso público, o Autismo em Pauta mostrou a força de uma rede comprometida com a transformação da realidade.
A programação teve como grande destaque o Prof. Dr. Lucelmo Lacerda, referência nacional e internacional na área do autismo e da educação, cuja participação elevou ainda mais o nível técnico do encontro.
Ao lado dele, também contribuíram o Prof. Dr. Luiz Fernando Zuin, doutor em Educação Especial; a Profa. Dra. Jamile Benite Palma, doutora em Ciências da Saúde; e a Me. Mariana Cervi, psicóloga, BCBA e especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e autismo.
Juntos, os palestrantes aprofundaram discussões sobre desenvolvimento de habilidades, bases neurais do autismo, planejamento individualizado, atendimento qualificado, garantia de direitos e inclusão efetiva.
A presença de autoridades estaduais e municipais reforçou o peso institucional do encontro e evidenciou que o avanço da inclusão depende da integração entre setores, da qualificação permanente da rede e de compromisso público contínuo.
Nesse contexto, a realização do Autismo em Pauta – Edição Franca reafirma a força do trabalho conduzido pela Dra. Cristiany de Castro e pela FEAPAES-SP na promoção do conhecimento, no fortalecimento da rede e na defesa de políticas públicas inclusivas.
Ao colocar Franca em posição de destaque nesse debate, o evento deixou uma mensagem clara: garantir direitos, ampliar o acesso e construir uma sociedade verdadeiramente inclusiva exige liderança, responsabilidade e compromisso real com as pessoas autistas, suas famílias e toda a rede de cuidado que faz a inclusão acontecer todos os dias.
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