Um homem foi detido em Cristais Paulista, a 22 km de Franca, após uma denúncia de abuso sexual contra uma criança de 5 anos. O Conselho Tutelar foi acionado e, durante o atendimento, identificou indícios do suposto crime. Diante da situação, a Polícia Militar foi chamada e realizou a detenção do suspeito.
O Conselho Tutelar recebeu a denúncia e, diante da gravidade do caso, os conselheiros foram imediatamente até o endereço informado para averiguar a situação.
A criança foi encontrada na rua, acompanhada por uma moradora, que afirmou ter ouvido da própria vítima detalhes do que teria ocorrido. Na presença das conselheiras, a criança confirmou o relato, apresentando informações compatíveis com a denúncia inicial.
Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e compareceu rapidamente. O suspeito foi localizado e conduzido pela equipe policial.
Ele foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde prestou depoimento. Após ser ouvido, foi liberado.
O caso segue sob investigação das autoridades competentes. O Conselho Tutelar continua acompanhando o caso, garantindo suporte à criança e aos familiares.
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