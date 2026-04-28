Um homem foi detido em Cristais Paulista, a 22 km de Franca, após uma denúncia de abuso sexual contra uma criança de 5 anos. O Conselho Tutelar foi acionado e, durante o atendimento, identificou indícios do suposto crime. Diante da situação, a Polícia Militar foi chamada e realizou a detenção do suspeito.

O Conselho Tutelar recebeu a denúncia e, diante da gravidade do caso, os conselheiros foram imediatamente até o endereço informado para averiguar a situação.

A criança foi encontrada na rua, acompanhada por uma moradora, que afirmou ter ouvido da própria vítima detalhes do que teria ocorrido. Na presença das conselheiras, a criança confirmou o relato, apresentando informações compatíveis com a denúncia inicial.