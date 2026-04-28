Um acidente entre uma motocicleta e um carro deixou um homem ferido na noite dessa segunda-feira, 27, no bairro Jardim Brasil, em Franca, após o motociclista não respeitar a sinalização de "Pare".
A colisão aconteceu no cruzamento das ruas João Lamarca Matos e Joaquim Ribeiro. De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o motociclista não respeitou a sinalização de “Pare” e avançou o cruzamento.
No momento, um veículo Fiat Palio trafegava pela via preferencial e acabou atingindo a motocicleta. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção, foi arremessado e acabou colidindo contra um poste.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram atendimento à vítima ainda no local. O motociclista sofreu ferimentos, mas estava consciente e em estado estável, sendo encaminhado para atendimento médico.
O motorista do carro permaneceu no local e aguardou a chegada das autoridades.
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