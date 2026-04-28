Um acidente entre uma motocicleta e um carro deixou um homem ferido na noite dessa segunda-feira, 27, no bairro Jardim Brasil, em Franca, após o motociclista não respeitar a sinalização de "Pare".

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas João Lamarca Matos e Joaquim Ribeiro. De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o motociclista não respeitou a sinalização de “Pare” e avançou o cruzamento.

No momento, um veículo Fiat Palio trafegava pela via preferencial e acabou atingindo a motocicleta. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção, foi arremessado e acabou colidindo contra um poste.