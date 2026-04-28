A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo realiza, entre os dias 4 e 8 de maio, o Bazar de Artesanato do Dia das Mães em Franca, reunindo peças produzidas por artesãos associados. O evento acontece na sede social da entidade, na rua Saldanha Marinho, 2.540, no bairro São José, com foco em oferecer opções de presentes exclusivos para a data comemorativa, celebrada no dia 10 de maio.

O bazar integra o calendário cultural da AFPESP e será promovido simultaneamente em diversas cidades do estado, incluindo Franca. Todos os produtos à venda são confeccionados por associados previamente inscritos e selecionados por comissões avaliadoras, garantindo variedade e qualidade nas peças expostas.

Entre os itens disponíveis, estão roupas, pelúcias, acessórios, joias, bijuterias, caixas e objetos decorativos. As peças utilizam técnicas artesanais como crochê, patchwork, bordado, tricô, pintura e macramê, valorizando o trabalho manual e a criatividade dos expositores.