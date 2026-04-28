Teve início na última semana a construção de uma nova escola em tempo integral de Franca, localizada no cruzamento das ruas Paulo Roland e Antônio de Oliveira Costa, no Residencial João Liporoni. A obra já está na fase de fundação e integra um pacote de investimentos na educação municipal, com recursos de quase R$ 14 milhões viabilizados por meio de parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, via Novo PAC.

A unidade terá estrutura ampla, com 13 salas de aula, bloco administrativo, salas de pedagogia, biblioteca, refeitório e espaço multiuso. O projeto também prevê áreas voltadas ao lazer e bem-estar, como quadra esportiva, playground, pátios, jardim e até uma horta.

Quando concluída, a escola terá capacidade para atender 455 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, com funcionamento em período integral, nos turnos da manhã e da tarde.