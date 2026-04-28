Teve início na última semana a construção de uma nova escola em tempo integral de Franca, localizada no cruzamento das ruas Paulo Roland e Antônio de Oliveira Costa, no Residencial João Liporoni. A obra já está na fase de fundação e integra um pacote de investimentos na educação municipal, com recursos de quase R$ 14 milhões viabilizados por meio de parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, via Novo PAC.
A unidade terá estrutura ampla, com 13 salas de aula, bloco administrativo, salas de pedagogia, biblioteca, refeitório e espaço multiuso. O projeto também prevê áreas voltadas ao lazer e bem-estar, como quadra esportiva, playground, pátios, jardim e até uma horta.
Quando concluída, a escola terá capacidade para atender 455 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, com funcionamento em período integral, nos turnos da manhã e da tarde.
A construção faz parte de uma estratégia de ampliação de vagas na rede municipal. Somente em abril, foram inauguradas a creche “Maria Aparecida Corrêa Borges”, no Jardim Piratininga, e as Emebs “Professora Nadeide Scarabucci” e “Wilson Scarabucci”, nos bairros Vila São Sebastião e São José. E já na última semana, também foi entregue a Emeb “Professora Sônia Menezes Pizzo - Patrícia”, no Jardim Adelinha.
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