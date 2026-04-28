30 de abril de 2026
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ANGÚSTIA

Criança com suspeita de meningite consegue vaga de internação

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Sofia Emanuelly de Oliveira está com suspeita de meningite
Sofia Emanuelly de Oliveira está com suspeita de meningite

Uma criança de 5 anos ficou internada provisoriamente no Pronto-socorro Infantil de Franca entre a manhã de domingo, 26, e o fim da noite de segunda-feira, 27, com suspeita de meningite, enquanto aguardava autorização pelo Estado para transferência a um hospital da rede pública.

Segundo relato da família, a criança começou a apresentar sintomas no sábado à tarde, após um dia normal. A menina passou a sentir dores intensas nas pernas, febre e surgimento repentino de manchas vermelhas semelhantes a “pintinhas”, concentradas do joelho para baixo.

Com a piora do quadro, ela foi levada ao Pronto-socorro Infantil, onde realizou exames. No retorno, já no domingo pela manhã, foi informada a necessidade de isolamento devido à suspeita de meningite, após o exame de sangue apontar presença de bactéria.

A criança foi isolada por volta do meio-dia e recebeu uma dose de antibiótico. Além da suspeita de meningite, os médicos levantaram a hipótese de coágulos nas pernas, diante do inchaço intenso, endurecimento e temperatura fria dos pés. A família também relata suor excessivo na região e dificuldade da criança em se apoiar no chão devido à dor.

A vaga para internação em um hospital da rede pública, segundo Joyce Gonçalves, avó da criança, foi solicitada ainda na tarde de domingo. A transferência para a Santa Casa de Franca aconteceu por volta das 22h30 dessa segunda.

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Comentários

2 Comentários

  • Roseli 2 dias atrás
    Graças a Deus!!
  • Ana Andrade 2 dias atrás
    Em caso de meningite cada minuto é crucial. Meu neto só foi salvo pela rapidez no atendimento