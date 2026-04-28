Uma criança de 5 anos ficou internada provisoriamente no Pronto-socorro Infantil de Franca entre a manhã de domingo, 26, e o fim da noite de segunda-feira, 27, com suspeita de meningite, enquanto aguardava autorização pelo Estado para transferência a um hospital da rede pública.
Segundo relato da família, a criança começou a apresentar sintomas no sábado à tarde, após um dia normal. A menina passou a sentir dores intensas nas pernas, febre e surgimento repentino de manchas vermelhas semelhantes a “pintinhas”, concentradas do joelho para baixo.
Com a piora do quadro, ela foi levada ao Pronto-socorro Infantil, onde realizou exames. No retorno, já no domingo pela manhã, foi informada a necessidade de isolamento devido à suspeita de meningite, após o exame de sangue apontar presença de bactéria.
A criança foi isolada por volta do meio-dia e recebeu uma dose de antibiótico. Além da suspeita de meningite, os médicos levantaram a hipótese de coágulos nas pernas, diante do inchaço intenso, endurecimento e temperatura fria dos pés. A família também relata suor excessivo na região e dificuldade da criança em se apoiar no chão devido à dor.
A vaga para internação em um hospital da rede pública, segundo Joyce Gonçalves, avó da criança, foi solicitada ainda na tarde de domingo. A transferência para a Santa Casa de Franca aconteceu por volta das 22h30 dessa segunda.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
2 Comentários
-
Roseli 2 dias atrásGraças a Deus!!
-
Ana Andrade 2 dias atrásEm caso de meningite cada minuto é crucial. Meu neto só foi salvo pela rapidez no atendimento