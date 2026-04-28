Uma criança de 5 anos ficou internada provisoriamente no Pronto-socorro Infantil de Franca entre a manhã de domingo, 26, e o fim da noite de segunda-feira, 27, com suspeita de meningite, enquanto aguardava autorização pelo Estado para transferência a um hospital da rede pública.

Segundo relato da família, a criança começou a apresentar sintomas no sábado à tarde, após um dia normal. A menina passou a sentir dores intensas nas pernas, febre e surgimento repentino de manchas vermelhas semelhantes a “pintinhas”, concentradas do joelho para baixo.

Com a piora do quadro, ela foi levada ao Pronto-socorro Infantil, onde realizou exames. No retorno, já no domingo pela manhã, foi informada a necessidade de isolamento devido à suspeita de meningite, após o exame de sangue apontar presença de bactéria.