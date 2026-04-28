O Franca Carrascos venceu o Avaré Lions por 23 a 14 no domingo, 26, em Avaré, pela Série Ouro da SPFL (Campeonato Paulista de Futebol Americano), e manteve a invencibilidade na competição. Em um jogo considerado o mais difícil até agora pelo time, a equipe francana conseguiu se impor mesmo fora de casa e segue com campanha perfeita, agora com três vitórias em três jogos.
A partida foi marcada pelo equilíbrio e pela intensidade de ambos os lados. O Carrascos enfrentou dificuldades ao longo do confronto, mas soube aproveitar os momentos decisivos para construir o placar e garantir mais um resultado positivo.
O primeiro ponto do time de Franca veio com um field goal de Victor Ferrari (#10), após um touchdown anulado. Na sequência, a defesa teve papel fundamental, com interceptações de Ítalo “Spider” (#80), Ernandes (#31) e Gabriel Vilela (#51), que ajudaram a conter o ataque adversário.
No setor ofensivo, João Vitor (#8) foi destaque com dois touchdowns em corridas. Ele também participou diretamente de outra pontuação ao lançar passe para touchdown de Bruno Gomes (#7). A conversão de dois pontos foi anotada por Bruno (#82) em corrida.
Com o resultado, o Franca Carrascos chega a 3-0 na Série Ouro da SPFL e se consolida como um dos times mais consistentes neste início de competição.
O próximo compromisso da equipe será em Franca, contra o Leme Lizards, equipe também invicta, adversário que foi rebaixado da Série Diamante na última temporada. A partida está marcada para o campo do ginásio Champagnat, na rua Capitão Zeca de Paula, às 14h.
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