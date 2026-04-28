O Franca Carrascos venceu o Avaré Lions por 23 a 14 no domingo, 26, em Avaré, pela Série Ouro da SPFL (Campeonato Paulista de Futebol Americano), e manteve a invencibilidade na competição. Em um jogo considerado o mais difícil até agora pelo time, a equipe francana conseguiu se impor mesmo fora de casa e segue com campanha perfeita, agora com três vitórias em três jogos.

A partida foi marcada pelo equilíbrio e pela intensidade de ambos os lados. O Carrascos enfrentou dificuldades ao longo do confronto, mas soube aproveitar os momentos decisivos para construir o placar e garantir mais um resultado positivo.

O primeiro ponto do time de Franca veio com um field goal de Victor Ferrari (#10), após um touchdown anulado. Na sequência, a defesa teve papel fundamental, com interceptações de Ítalo “Spider” (#80), Ernandes (#31) e Gabriel Vilela (#51), que ajudaram a conter o ataque adversário.