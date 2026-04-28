A região de Franca deverá receber um repasse de R$ 3 milhões do Governo do Estado de São Paulo em formato de equipamentos para sete cidades que fazem parte da região administrativa. O anúncio será realizado nesta terça-feira, 28, pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
As cidades beneficiadas serão Buritizal, Cristais Paulista, Ipuã, Itirapuã, Jeriquara, Miguelópolis e Restinga. As cidades que receberão o maior aporte serão Cristais Paulista e Itirapuã, no valor de R$ 708 mil, referentes ao repasse de motoniveladoras e tratores.
As cidades com menor repasse receberão tratores, no valor de R$ 198 mil cada, sendo Buritizal e Jeriquara. Restinga receberá uma pá carregadeira no valor de R$ 317 mil.
Para fechar, no valor de R$ 438 mil cada, Ipuã e Miguelópolis receberão um caminhão basculante cada.
O total dos repasses ficará em R$ 3.005.000,00 e tem o intuito de fortalecer os municípios por meio do programa da Secretaria de Agricultura, “Patrulha Rural”, que encaminha equipamentos como tratores, retroescavadeiras e pás-carregadeiras a prefeituras.
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