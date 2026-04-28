30 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
INVESTIMENTOS

Região de Franca terá R$ 3 milhões em novos equipamentos

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Agência SP
Painel da Secretaria da Agricultura em evento do Governo do Estado de São Paulo
Painel da Secretaria da Agricultura em evento do Governo do Estado de São Paulo

A região de Franca deverá receber um repasse de R$ 3 milhões do Governo do Estado de São Paulo em formato de equipamentos para sete cidades que fazem parte da região administrativa. O anúncio será realizado nesta terça-feira, 28, pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

As cidades beneficiadas serão Buritizal, Cristais Paulista, Ipuã, Itirapuã, Jeriquara, Miguelópolis e Restinga. As cidades que receberão o maior aporte serão Cristais Paulista e Itirapuã, no valor de R$ 708 mil, referentes ao repasse de motoniveladoras e tratores.

As cidades com menor repasse receberão  tratores, no valor de R$ 198 mil cada, sendo Buritizal e Jeriquara. Restinga receberá uma pá carregadeira no valor de R$ 317 mil.

Para fechar, no valor de R$ 438 mil cada, Ipuã e Miguelópolis receberão um caminhão basculante cada.

O total dos repasses ficará em R$ 3.005.000,00 e tem o intuito de fortalecer os municípios por meio do programa da Secretaria de Agricultura, “Patrulha Rural”, que encaminha equipamentos como tratores, retroescavadeiras e pás-carregadeiras a prefeituras.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários