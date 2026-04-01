A 1ª Caminhada Rural de Restinga, realizada no último sábado, 25, reuniu cerca de 200 participantes e marcou uma iniciativa voltada ao incentivo do turismo e da qualidade de vida no município.

Aberto ao público, o evento teve saída em frente ao recinto do Parque do Peão. Os participantes percorreram trilhas rurais da cidade em um trajeto de aproximadamente 12 quilômetros, com retorno ao ponto de partida.

Durante o percurso, os participantes contaram com pontos de apoio com água e frutas para hidratação, além de veículos de suporte, garantindo segurança ao longo da caminhada.