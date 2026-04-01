A 1ª Caminhada Rural de Restinga, realizada no último sábado, 25, reuniu cerca de 200 participantes e marcou uma iniciativa voltada ao incentivo do turismo e da qualidade de vida no município.
Aberto ao público, o evento teve saída em frente ao recinto do Parque do Peão. Os participantes percorreram trilhas rurais da cidade em um trajeto de aproximadamente 12 quilômetros, com retorno ao ponto de partida.
Durante o percurso, os participantes contaram com pontos de apoio com água e frutas para hidratação, além de veículos de suporte, garantindo segurança ao longo da caminhada.
A ação teve adesão de diversos grupos de caminhada da região de Franca, como DNA, Pé na Trilha, Semeadores da Fé, Trilhando Horizontes e Peregrinos AFPESP, além do apoio do COMTUR Restinga e do programa Município Agro.
A caminhada foi organizada pela Prefeitura de Restinga, por meio do Departamento de Cultura e Turismo. Segundo a administração municipal, a avaliação foi positiva e a expectativa é que novas edições sejam realizadas, com uma próxima data já em estudo.
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