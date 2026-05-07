Quarenta e cinco dias após o desaparecimento de Carlos Eduardo Almeida da Cruz, de 24 anos, morador de Franca, a família continua sem respostas sobre o paradeiro do jovem. O caso ocorreu na noite de 23 de março e, até o momento, não houve atualização oficial sobre as investigações.

Último contato aconteceu em Batatais

Carlos Eduardo foi visto pela última vez após ir até a casa da ex-namorada, em Batatais.

Segundo o boletim de ocorrência, ele chegou ao local por volta das 19h35, mas teria sido recebido pela irmã da ex-companheira. O relacionamento havia terminado cerca de uma semana antes.