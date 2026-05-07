Quarenta e cinco dias após o desaparecimento de Carlos Eduardo Almeida da Cruz, de 24 anos, morador de Franca, a família continua sem respostas sobre o paradeiro do jovem. O caso ocorreu na noite de 23 de março e, até o momento, não houve atualização oficial sobre as investigações.
Último contato aconteceu em Batatais
Carlos Eduardo foi visto pela última vez após ir até a casa da ex-namorada, em Batatais.
Segundo o boletim de ocorrência, ele chegou ao local por volta das 19h35, mas teria sido recebido pela irmã da ex-companheira. O relacionamento havia terminado cerca de uma semana antes.
Pouco depois, o jovem enviou mensagens de despedida aos pais, dizendo que os amava.
Na sequência, compartilhou a localização indicando estar próximo à rodovia Cândido Portinari, na ponte sobre o rio Sapucaí, entre Batatais e Restinga.
Objetos foram encontrados às margens da rodovia
No local indicado, foram encontrados a motocicleta, o capacete e o celular de Carlos Eduardo.
As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros nos primeiros dias após o desaparecimento.
Segundo as informações, as condições do rio Sapucaí dificultaram os trabalhos das equipes por causa das fortes correntezas, do aumento do nível da água e da sujeira acumulada após as chuvas.
As dificuldades comprometeram mergulhos e varreduras mais detalhadas.
Família vive angústia da incerteza
Desde então, não surgiram informações concretas sobre o que pode ter acontecido com o jovem.
Nesta quarta-feira, 7, a irmã dele, Júlia Almeida, afirmou que a família ainda não recebeu nenhuma informação sobre o paradeiro de Carlos Eduardo.
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