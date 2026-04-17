Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta sexta-feira, 17, no cruzamento entre as ruas Felisbino de Lima e Carlos do Carmo, no bairro Cidade Nova, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, a motorista de um Toyota Corolla branco teria avançado o sinal de “Pare”, cortado a frente e colidido com uma motocicleta. O veículo era conduzido por um jovem, que trafegava pela via preferencial (Carlos do Carmo) em uma Honda XRE preta.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado. A moto atingiu a lateral do carro, quebrando o vidro da porta da motorista e acionando o airbag lateral. O Corolla ficou com a lateral bastante danificada. Já a motocicleta teve a parte frontal e o tanque destruídos, além da roda dianteira, que ficou amassada e chegou a entortar.