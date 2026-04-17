A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca promove, neste domingo, 20, o Circuito Franca Run, evento de corrida que deve reunir cerca de 800 atletas no Jardim Natal. A largada está marcada para as 7h30, com concentração na avenida Geralda Rocha Silva, em frente a um posto de combustíveis no cruzamento com a avenida Margarida Fornazier Cardoso, no Leporace.

A prova contará com percurso único de 6 quilômetros, reunindo participantes que se inscreveram ao longo da última semana.

A entrega dos kits - compostos por camiseta e número de identificação - será realizada no Complexo Poliesportivo na sexta-feira, 18, das 18h às 20h, e no sábado, 19, das 9h às 12h. Para retirar o material, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto.