A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca promove, neste domingo, 20, o Circuito Franca Run, evento de corrida que deve reunir cerca de 800 atletas no Jardim Natal. A largada está marcada para as 7h30, com concentração na avenida Geralda Rocha Silva, em frente a um posto de combustíveis no cruzamento com a avenida Margarida Fornazier Cardoso, no Leporace.
A prova contará com percurso único de 6 quilômetros, reunindo participantes que se inscreveram ao longo da última semana.
A entrega dos kits - compostos por camiseta e número de identificação - será realizada no Complexo Poliesportivo na sexta-feira, 18, das 18h às 20h, e no sábado, 19, das 9h às 12h. Para retirar o material, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto.
De acordo com a organização, os kits que não forem retirados dentro do prazo, assim como eventuais vagas remanescentes, serão disponibilizados ao público em geral no sábado. Nesse caso, serão distribuídas senhas por ordem de chegada, e as inscrições seguirão até o limite de materiais disponíveis.
Todos os participantes receberão medalhas, enquanto os primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus.
A iniciativa busca incentivar a prática esportiva e hábitos saudáveis, além de promover a integração entre os participantes. O Complexo Poliesportivo está localizado na rua dos Pracinhas, 510, no Residencial Paraíso.
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