O acidente envolvendo um carro e um caminhão, na manhã desta sexta-feira, 17, no Jardim Elimar, em Franca. Por pouco, a ocorrência não terminou em tragédia: o veículo ficou pendurado às margens de um barranco, sendo sustentado pela vegetação próxima ao córrego.
O carro, um Palio azul, era conduzido por um jovem de 20 anos, que estava acompanhado do pai. Eles seguiam pela rua Alírio Severo Nogueira e, ao acessarem a avenida João Batista de Paula e Silva, acabaram se envolvendo na colisão com um caminhão.
Segundo testemunhas, árvores no canteiro central teriam atrapalhado a visão no cruzamento. No momento em que o jovem avançou para entrar na avenida, o caminhão descia pela via e a batida foi inevitável.
Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção, subiu na calçada e o carro capotou, ficando com as rodas para cima. O veículo parou à beira de um barranco de cerca de três metros de altura, às margens de um córrego, e só não caiu porque ficou preso na vegetação.
Apesar da gravidade da situação, pai e filho saíram ilesos. O motorista do caminhão também não sofreu ferimentos.
Um guincho foi acionado para retirar o carro do local.
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