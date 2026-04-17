O acidente envolvendo um carro e um caminhão, na manhã desta sexta-feira, 17, no Jardim Elimar, em Franca. Por pouco, a ocorrência não terminou em tragédia: o veículo ficou pendurado às margens de um barranco, sendo sustentado pela vegetação próxima ao córrego.

O carro, um Palio azul, era conduzido por um jovem de 20 anos, que estava acompanhado do pai. Eles seguiam pela rua Alírio Severo Nogueira e, ao acessarem a avenida João Batista de Paula e Silva, acabaram se envolvendo na colisão com um caminhão.

Segundo testemunhas, árvores no canteiro central teriam atrapalhado a visão no cruzamento. No momento em que o jovem avançou para entrar na avenida, o caminhão descia pela via e a batida foi inevitável.