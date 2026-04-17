Franca terá alterações no funcionamento de serviços públicos e privados durante o feriado de Tiradentes, na terça-feira, 21, com mudanças nos horários de atendimento e suspensão do expediente em repartições municipais, inclusive na véspera.
O comércio funcionará normalmente na segunda-feira, 20, e terá atendimento das 9h às 18h na terça-feira, 21. Já os bancos terão expediente normal na segunda-feira e não abrirão na terça. Os postos do Poupatempo também operam normalmente na segunda e permanecem fechados no dia seguinte. A Sabesp funciona normalmente na segunda e fecha na terça.
Na segunda-feira, 20, o atendimento presencial será retomado tanto nas agências quanto no Poupatempo. No entanto, no feriado de terça-feira, não haverá expediente nas lojas físicas, e a Ouvidoria também não realiza atendimento.
A Prefeitura informou que as unidades e departamentos municipais estarão fechados nos dois dias, conforme decreto publicado no Diário Oficial. O expediente será encerrado na sexta-feira, 17, e retomado na quarta-feira, 22.
Mesmo com a suspensão, os serviços essenciais serão mantidos. Prontos-socorros, as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos Jardins Aeroporto e Anita e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) funcionarão normalmente. A Guarda Civil Municipal atuará em regime de plantão, e a coleta de lixo domiciliar e seletiva seguirá sem alterações.
Os parques municipais terão funcionamento normal no fim de semana. Na segunda-feira, 20, os parques Caxambu, dos Trabalhadores, Complexo Poliesportivo e Parque Fernando Costa estarão abertos das 6h às 21h, e na terça-feira, 21, das 6h às 20h. O Jardim Zoobotânico funcionará das 7h30 às 17h.
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