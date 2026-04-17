Franca terá alterações no funcionamento de serviços públicos e privados durante o feriado de Tiradentes, na terça-feira, 21, com mudanças nos horários de atendimento e suspensão do expediente em repartições municipais, inclusive na véspera.

O comércio funcionará normalmente na segunda-feira, 20, e terá atendimento das 9h às 18h na terça-feira, 21. Já os bancos terão expediente normal na segunda-feira e não abrirão na terça. Os postos do Poupatempo também operam normalmente na segunda e permanecem fechados no dia seguinte. A Sabesp funciona normalmente na segunda e fecha na terça.

Na segunda-feira, 20, o atendimento presencial será retomado tanto nas agências quanto no Poupatempo. No entanto, no feriado de terça-feira, não haverá expediente nas lojas físicas, e a Ouvidoria também não realiza atendimento.