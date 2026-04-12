A Lei nº 15.371/2026 trouxe o salário-paternidade, um novo benefício previdenciário que assegura sua remuneração durante o período da licença-paternidade, ampliando proteção para todos os segurados. Vamos descomplicar isso passo a passo, para você saber exatamente como garantir o seu.

Diferença Fundamental: Licença-Paternidade x Salário-Paternidade

Alguns menos avisados podem estar pensando: “A licença-paternidade já existia. Não é nenhum benefício novo.”

No entanto, muita gente confunde os termos. Licença-paternidade e salário-paternidade não são a mesma coisa.