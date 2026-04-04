Fé e devoção marcaram a celebração que lotou a Catedral Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, na noite deste sábado, 4, durante a Vigília Pascal — a celebração mais importante do calendário litúrgico católico.
Com grande presença de fiéis, muitos precisaram acompanhar a missa em pé, inclusive na entrada da igreja. A celebração foi presidida pelo bispo da Diocese de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto.
Celebração reúne comunidades e marca a Páscoa
Entre os presentes, havia desde bebês de colo até idosos, além de grupos organizados de diferentes comunidades. Entre eles, estavam participantes do Caminho Neocatecumenal, vindos de cidades como Orlândia, Sales Oliveira e Ituverava.
No início da celebração, Dom Paulo acolheu os fiéis e destacou o caráter especial da celebração, definindo a Vigília Pascal como “a mais nobre” de todo o ano litúrgico. O bispo também ressaltou a presença das comunidades e o caminho de fé vivenciado por muitos dos participantes.
Ressurreição como centro da fé
O bispo enfatizou que a ressurreição de Cristo é o fundamento da fé cristã e destacou que é a partir desse acontecimento que se sustenta toda a esperança da Igreja.
Dom Paulo também recordou o anúncio do Evangelho — “Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito” — e afirmou que a ressurreição é “a força da Igreja” e o que dá sentido à vida cristã.
A reflexão também destacou a misericórdia de Deus, manifestada na paixão, morte e ressurreição de Jesus, entendidas como o cumprimento da promessa divina.
Símbolos e significados da Vigília
O bispo conduziu os fiéis por uma explicação dos principais momentos da celebração, destacando o significado de cada etapa.
A luz, acesa no início da missa, foi lembrada como símbolo da presença de Deus. “Deus é luz”, afirmou, ao associar o rito ao batismo, quando os cristãos são chamados a viver como “filhos da luz”.
Outro ponto abordado foi a Liturgia da Palavra, composta por leituras que percorrem a história da salvação. Dom Paulo destacou o entendimento de que a Bíblia é “uma carta de amor de Deus” dirigida à humanidade.
Já a liturgia batismal foi apresentada como um momento de renovação da fé. O bispo convidou os fiéis a recordarem o próprio batismo, descrito como um “banho de Deus” e porta de entrada para a vida cristã.
Ao final da homilia, Dom Paulo reforçou o papel da Eucaristia como ápice da celebração e destacou a missão dos fiéis após a Páscoa: viver a fé no cotidiano.
Fiéis destacam emoção e significado
A auxiliar administrativa Ana Helena Leite Rosa, de 32 anos, participou da missa com a filha de colo, Maria Alice. “É uma celebração longa, mas muito bonita. A gente sai com esperança renovada”, disse.
Já o aposentado José Carlos Mendes, de 68 anos, destacou o simbolismo da noite. “A parte da luz e da renovação do batismo mexe muito com a gente. Faz lembrar da nossa história.”
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