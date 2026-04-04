Fé e devoção marcaram a celebração que lotou a Catedral Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, na noite deste sábado, 4, durante a Vigília Pascal — a celebração mais importante do calendário litúrgico católico.

Com grande presença de fiéis, muitos precisaram acompanhar a missa em pé, inclusive na entrada da igreja. A celebração foi presidida pelo bispo da Diocese de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto.

Celebração reúne comunidades e marca a Páscoa

Entre os presentes, havia desde bebês de colo até idosos, além de grupos organizados de diferentes comunidades. Entre eles, estavam participantes do Caminho Neocatecumenal, vindos de cidades como Orlândia, Sales Oliveira e Ituverava.