“A presença de Deus era sentida em cada momento”. A declaração do auxiliar administrativo Lucas Ferreira, de 24 anos, resume o sentimento dos milhares de fiéis que participaram do (Congresso das Mocidades das Assembleias de Deus em Franca). O evento foi encerrado na noite deste sábado, 4, no ginásio “Pedrocão”.
Ao longo dos três dias de evento — iniciado na quinta-feira, 2 — cerca de 12 mil fiéis participaram da programação, com média de 4 mil pessoas por dia, segundo a organização. O evento reuniu pessoas de Franca, de toda a região e do Sul de Minas Gerais.
Neste ano, o tema do Comadef foi “A graça me permitiu recomeçar”, baseado no texto bíblico de Rute 1:16-17. “Cada louvor, cada conselho e cada pregação foram únicos. As mensagens foram fortes e tocaram muito a minha vida, sou muito grato a Deus por tudo isso”, disse Lucas Ferreira.
O evento contou, na quinta-feira, com a participação do pastor Genival Bento e apresentação do cantor Alisson Heitoko.
Na sexta-feira, 3, as ministrações foram conduzidas pelos pastores Juliano Fraga e Júnior Trovão, enquanto o louvor ficou por conta de Micael do Carmo. O encerramento, realizado neste sábado, contou com a ministração do pastor Renan Lopes e, novamente, com a participação musical de Micael do Carmo.
A estudante Mariana Oliveira, de 19 anos, que veio de Passos (MG), disse que “valeu muito a pena ter vindo”. Na sequência, o impacto pessoal da experiência.
“É um evento que reúne muita gente com o mesmo propósito, e isso fortalece a nossa fé. Ver esse tanto de gente glorificando a Deus nos dá mais força. Saio daqui renovada e com outra visão”, finalizou.
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Comentários
2 Comentários
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João Clemente 12 horas atrásE as maquininhas de cartão indo a mil na venda da salvação...
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Mauro Filho 14 horas atrásEm um vídeo gravado durante reunião de obreiros em São Paulo (fevereiro de 2022), o pastor afirmou que prefeitos que desejam acessar recursos de emendas parlamentares precisam passar pela aprovação de um pastor da Assembleia de Deus.