“A presença de Deus era sentida em cada momento”. A declaração do auxiliar administrativo Lucas Ferreira, de 24 anos, resume o sentimento dos milhares de fiéis que participaram do (Congresso das Mocidades das Assembleias de Deus em Franca). O evento foi encerrado na noite deste sábado, 4, no ginásio “Pedrocão”.

Ao longo dos três dias de evento — iniciado na quinta-feira, 2 — cerca de 12 mil fiéis participaram da programação, com média de 4 mil pessoas por dia, segundo a organização. O evento reuniu pessoas de Franca, de toda a região e do Sul de Minas Gerais.

Neste ano, o tema do Comadef foi “A graça me permitiu recomeçar”, baseado no texto bíblico de Rute 1:16-17. “Cada louvor, cada conselho e cada pregação foram únicos. As mensagens foram fortes e tocaram muito a minha vida, sou muito grato a Deus por tudo isso”, disse Lucas Ferreira.