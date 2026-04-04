Um carro atingiu uma motocicleta e deixou uma mulher ferida na noite deste sábado, 4, no cruzamento das ruas Couto Magalhães e General Osório, no Centro de Franca.

Uma mulher de 42 anos, que estava pilotando uma moto na preferencial pela General Osório, foi atingida por um Fiat Uno que avançou na sinalização de parada obrigatória.

Ela foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com dores em uma das pernas e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.