Um carro atingiu uma motocicleta e deixou uma mulher ferida na noite deste sábado, 4, no cruzamento das ruas Couto Magalhães e General Osório, no Centro de Franca.
Uma mulher de 42 anos, que estava pilotando uma moto na preferencial pela General Osório, foi atingida por um Fiat Uno que avançou na sinalização de parada obrigatória.
Ela foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com dores em uma das pernas e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.
De acordo com o motorista do carro, ele afirmou que chegou a parar no “Pare”, mas não percebeu a aproximação da motocicleta, que trafegava pela via preferencial. O ponto cego do veículo pode ter comprometido a visibilidade do motorista.
Equipes do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar estiveram no local e registraram a ocorrência.
Moradores que prestaram os primeiros atendimentos relataram que o cruzamento é conhecido pela frequência de acidentes.
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