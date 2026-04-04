05 de abril de 2026
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TRÂNSITO

Carro capota em vicinal e é encontrado vazio em Cristais Paulista

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Conseg
Chevrolet Vectra preto capotado na vicinal Manoel Carrijo, em Cristais Paulista
Chevrolet Vectra preto capotado na vicinal Manoel Carrijo, em Cristais Paulista

Um carro capotou na tarde deste sábado, 4, no km 1 da vicinal Manoel Carrijo, em Cristais Paulista, na região de Franca. O caso foi registrado pela Polícia Militar.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o veículo envolvido no acidente sem nenhum ocupante.

Segundo a corporação, o carro capotado era um Chevrolet Vectra preto. Os policiais realizaram contato com a unidade de saúde do município, mas não houve registro de entrada de vítimas relacionadas à ocorrência.

Em consulta ao sistema, foi constatado que o carro possui comunicação de venda registrada em Franca. As circunstâncias do acidente e a ausência dos ocupantes ainda serão apuradas.

A ocorrência foi registrada e segue para as providências cabíveis.

O Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) reforçou a importância de acionar imediatamente as autoridades em casos de emergência, por meio do telefone 190.

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