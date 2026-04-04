Um carro capotou na tarde deste sábado, 4, no km 1 da vicinal Manoel Carrijo, em Cristais Paulista, na região de Franca. O caso foi registrado pela Polícia Militar.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o veículo envolvido no acidente sem nenhum ocupante.

Segundo a corporação, o carro capotado era um Chevrolet Vectra preto. Os policiais realizaram contato com a unidade de saúde do município, mas não houve registro de entrada de vítimas relacionadas à ocorrência.