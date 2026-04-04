Um carro capotou na tarde deste sábado, 4, no km 1 da vicinal Manoel Carrijo, em Cristais Paulista, na região de Franca. O caso foi registrado pela Polícia Militar.
Ao chegar ao local, a equipe encontrou o veículo envolvido no acidente sem nenhum ocupante.
Segundo a corporação, o carro capotado era um Chevrolet Vectra preto. Os policiais realizaram contato com a unidade de saúde do município, mas não houve registro de entrada de vítimas relacionadas à ocorrência.
Em consulta ao sistema, foi constatado que o carro possui comunicação de venda registrada em Franca. As circunstâncias do acidente e a ausência dos ocupantes ainda serão apuradas.
A ocorrência foi registrada e segue para as providências cabíveis.
O Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) reforçou a importância de acionar imediatamente as autoridades em casos de emergência, por meio do telefone 190.
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