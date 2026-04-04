Uma plantação de maconha foi descoberta dentro de uma casa nesta sexta-feira, 3, em Itirapuã, a 28 km de Franca. Um homem foi detido após a Polícia Militar encontrar 14 pés de cannabis no imóvel, além de uma porção de cocaína que estava com ele.

A ocorrência teve início durante patrulhamento da Polícia Militar na rua José de Paula Nascimento, em um ponto já conhecido pelo tráfico de drogas. Os policiais suspeitaram da atitude de um homem sentado na calçada e decidiram realizar a abordagem.

Durante a revista, os agentes localizaram uma porção de cocaína escondida na capa do celular do suspeito. Ao verificarem o aparelho, encontraram, em uma conversa de aplicativo de mensagens, um vídeo que mostrava pés de maconha. Questionado, o homem admitiu que a plantação estava em sua residência.