Uma plantação de maconha foi descoberta dentro de uma casa nesta sexta-feira, 3, em Itirapuã, a 28 km de Franca. Um homem foi detido após a Polícia Militar encontrar 14 pés de cannabis no imóvel, além de uma porção de cocaína que estava com ele.
A ocorrência teve início durante patrulhamento da Polícia Militar na rua José de Paula Nascimento, em um ponto já conhecido pelo tráfico de drogas. Os policiais suspeitaram da atitude de um homem sentado na calçada e decidiram realizar a abordagem.
Durante a revista, os agentes localizaram uma porção de cocaína escondida na capa do celular do suspeito. Ao verificarem o aparelho, encontraram, em uma conversa de aplicativo de mensagens, um vídeo que mostrava pés de maconha. Questionado, o homem admitiu que a plantação estava em sua residência.
No imóvel, os policiais localizaram 14 pés de maconha, sendo parte cultivada em vasos e outra em um canteiro. Todo o material foi apreendido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Apesar da apreensão das drogas, o delegado de plantão não efetuou a prisão em flagrante do suspeito. Em vez disso, optou por registrar a ocorrência por meio de portaria — procedimento que formaliza a abertura de uma investigação policial. O caso foi registrado como tráfico de drogas.
Ele responderá ao caso em liberdade.
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Comentários
2 Comentários
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Rubens Souza 14 horas atrásHomero Santiago. A pessoa esta num ponto de trafico, com uma porçao de cocaina, com 14 pes da erva em casa, nao ta se enquadrando na resoluçao do STF de, 6 pes em casa, ou 40 gramas para o consumo, e essa quantidade de 40 gramas pode ser ate menos que ja daria trafico devido o local , e as denuncias, as passagens policias pelo artigo trafico, o trabalho da DISE de investigaçao em cima dessa pessoa e da casa, se tem movimentaçao de pessoas ligadas ao trafico isso tudo da trafico, e nao e porque ele tem a erva em casa e sim pelo costesto, abraço ´FELIZ PASCOA.
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Homero Santiago 1 dia atrasComo são as coisas, né?, se tivesse comprado a maconha do traficante ligado ao pcc e CV não tinha problema nenhum, assinava um termo circunstanciado dessa circunstancia de menor potencial ofensivo e boa. Mas foi plantar o dele pra não ter que dar dinheiro pro crime organizado, agora vai responder processo e pode ser preso. Como são as coisas nesse país, né??. Fortalecer o tráfico, ok, mas plantar o dele, dá cadeia. Traficantes adoram o sistema. E o bicheiros tbm, pra que legalizar o jogo do bicho?, pra pagar impostos?, melhor deixar do jeito que está mesmo, né?. Hipócritas! ! !