Um idoso de 85 anos ficou ferido após perder o controle do carro e cair em um córrego na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, na manhã desta quarta-feira, 25. De acordo com o próprio motorista, ele teria confundido os pedais do veículo ao sair de uma vaga de estacionamento, o que provocou o acidente.
Segundo o depoimento, ao acelerar de forma brusca, o idoso atingiu a estrutura de proteção do córrego. A força do impacto foi tão intensa que parte do concreto se quebrou e uma grade de proteção foi arrancada, caindo junto com o veículo no interior do córrego.
Após a colisão, o carro — uma Chevrolet Spin prata — capotou e ficou com as rodas para cima. O motorista ficou preso dentro do veículo e precisou aguardar o resgate.
Familiares da vítima, que possuem um comércio em frente ao local do acidente, correram para ajudar. Um deles chegou a descer até o córrego, retirou o cinto de segurança do idoso e permaneceu ao lado dele até a chegada das equipes de socorro.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou equipes para a ocorrência. Utilizando escada, cordas e uma prancha de resgate, os bombeiros conseguiram retirar o idoso com segurança de dentro do veículo.
Na sequência, ele foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para atendimento médico. Apesar dos ferimentos, o homem estava consciente e respondia às perguntas dos socorristas.
Ele apresentava fortes dores no peito, possivelmente causadas pela pressão do cinto de segurança, além de dores intensas no quadril — onde possui uma prótese — e também nas pernas. O idoso ainda tinha escoriações e sangramentos pelo corpo.
A Polícia Militar também esteve no local para o registro da ocorrência. O veículo permaneceu dentro do córrego e deverá ser retirado posteriormente por um guincho, cuja responsabilidade ficará com a família.
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