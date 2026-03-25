Um idoso de 85 anos ficou ferido após perder o controle do carro e cair em um córrego na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, na manhã desta quarta-feira, 25. De acordo com o próprio motorista, ele teria confundido os pedais do veículo ao sair de uma vaga de estacionamento, o que provocou o acidente.

Segundo o depoimento, ao acelerar de forma brusca, o idoso atingiu a estrutura de proteção do córrego. A força do impacto foi tão intensa que parte do concreto se quebrou e uma grade de proteção foi arrancada, caindo junto com o veículo no interior do córrego.

Após a colisão, o carro — uma Chevrolet Spin prata — capotou e ficou com as rodas para cima. O motorista ficou preso dentro do veículo e precisou aguardar o resgate.