26 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

Idoso de 85 anos confunde os pedais e carro cai em córrego

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Corpo de Bombeiros retirando idoso de dentro do carro após cair no córrego Cubatão, em Franca
Corpo de Bombeiros retirando idoso de dentro do carro após cair no córrego Cubatão, em Franca

Um idoso de 85 anos ficou ferido após perder o controle do carro e cair em um córrego na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, na manhã desta quarta-feira, 25. De acordo com o próprio motorista, ele teria confundido os pedais do veículo ao sair de uma vaga de estacionamento, o que provocou o acidente.

Segundo o depoimento, ao acelerar de forma brusca, o idoso atingiu a estrutura de proteção do córrego. A força do impacto foi tão intensa que parte do concreto se quebrou e uma grade de proteção foi arrancada, caindo junto com o veículo no interior do córrego.

Após a colisão, o carro — uma Chevrolet Spin prata — capotou e ficou com as rodas para cima. O motorista ficou preso dentro do veículo e precisou aguardar o resgate.

Familiares da vítima, que possuem um comércio em frente ao local do acidente, correram para ajudar. Um deles chegou a descer até o córrego, retirou o cinto de segurança do idoso e permaneceu ao lado dele até a chegada das equipes de socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou equipes para a ocorrência. Utilizando escada, cordas e uma prancha de resgate, os bombeiros conseguiram retirar o idoso com segurança de dentro do veículo.

Na sequência, ele foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para atendimento médico. Apesar dos ferimentos, o homem estava consciente e respondia às perguntas dos socorristas.

Ele apresentava fortes dores no peito, possivelmente causadas pela pressão do cinto de segurança, além de dores intensas no quadril — onde possui uma prótese — e também nas pernas. O idoso ainda tinha escoriações e sangramentos pelo corpo.

A Polícia Militar também esteve no local para o registro da ocorrência. O veículo permaneceu dentro do córrego e deverá ser retirado posteriormente por um guincho, cuja responsabilidade ficará com a família.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários