O Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola) está com 82 vagas de estágio em Franca abertas nesta semana, contemplando estudantes de diferentes níveis de ensino. As oportunidades abrangem áreas como administração, educação e comunicação, com maior concentração voltada a alunos do ensino médio.

Além dos estágios, o Ciee também disponibiliza 16 vagas de aprendizagem em Franca, sendo 13 delas voltadas ao arco administrativo. O programa é direcionado principalmente a jovens que buscam o primeiro contato com o mercado de trabalho, conciliando atividades práticas com a formação educacional.

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem realizar cadastro no portal oficial do Ciee (clique aqui). É importante manter os dados atualizados, como CEP, e-mail e telefone, para garantir o acesso às oportunidades.