O Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola) está com 82 vagas de estágio em Franca abertas nesta semana, contemplando estudantes de diferentes níveis de ensino. As oportunidades abrangem áreas como administração, educação e comunicação, com maior concentração voltada a alunos do ensino médio.
Além dos estágios, o Ciee também disponibiliza 16 vagas de aprendizagem em Franca, sendo 13 delas voltadas ao arco administrativo. O programa é direcionado principalmente a jovens que buscam o primeiro contato com o mercado de trabalho, conciliando atividades práticas com a formação educacional.
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem realizar cadastro no portal oficial do Ciee (clique aqui). É importante manter os dados atualizados, como CEP, e-mail e telefone, para garantir o acesso às oportunidades.
Na plataforma, os candidatos também podem acessar cursos gratuitos, além de complementar o perfil com vídeo de apresentação e redação on-line, recursos que aumentam as chances de contratação.
O WhatsApp (11) 3003-2433 está disponível para contato.
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Comentários
1 Comentários
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Maria Eduarda Silva Ferreira 14 horas atrásE muito bom surgir vagas para jovens aprendiz ,para nós termos oportunidades.