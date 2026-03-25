28 de março de 2026
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Ciee abre 98 vagas de estágio e jovem aprendiz em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Ciee
Centro de Integração Empresa-Escola: as vagas são para estágio e aprendizagem
Centro de Integração Empresa-Escola: as vagas são para estágio e aprendizagem

O Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola) está com 82 vagas de estágio em Franca abertas nesta semana, contemplando estudantes de diferentes níveis de ensino. As oportunidades abrangem áreas como administração, educação e comunicação, com maior concentração voltada a alunos do ensino médio.

Além dos estágios, o Ciee também disponibiliza 16 vagas de aprendizagem em Franca, sendo 13 delas voltadas ao arco administrativo. O programa é direcionado principalmente a jovens que buscam o primeiro contato com o mercado de trabalho, conciliando atividades práticas com a formação educacional.

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem realizar cadastro no portal oficial do Ciee (clique aqui). É importante manter os dados atualizados, como CEP, e-mail e telefone, para garantir o acesso às oportunidades.

Na plataforma, os candidatos também podem acessar cursos gratuitos, além de complementar o perfil com vídeo de apresentação e redação on-line, recursos que aumentam as chances de contratação.

O WhatsApp (11) 3003-2433 está disponível para contato.

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Comentários

1 Comentários

  • Maria Eduarda Silva Ferreira 14 horas atrás
    E muito bom surgir vagas para jovens aprendiz ,para nós termos oportunidades.