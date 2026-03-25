Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão que transportava leite deixou um motociclista ferido na manhã desta quarta-feira, 25, na rodovia Cândido Portinari, na alça de acesso ao bairro São Joaquim, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, o motorista do caminhão relatou que seguia no sentido Vila São Sebastião ao Distrito Industrial, quando, ao se aproximar da alça de acesso ao bairro São Joaquim, o motociclista teria cortado sua frente para entrar na via.

Sem tempo para frear, o caminhoneiro atingiu o motociclista.