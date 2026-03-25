Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão que transportava leite deixou um motociclista ferido na manhã desta quarta-feira, 25, na rodovia Cândido Portinari, na alça de acesso ao bairro São Joaquim, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, o motorista do caminhão relatou que seguia no sentido Vila São Sebastião ao Distrito Industrial, quando, ao se aproximar da alça de acesso ao bairro São Joaquim, o motociclista teria cortado sua frente para entrar na via.
Sem tempo para frear, o caminhoneiro atingiu o motociclista.
Com o impacto, o homem caiu na rodovia e teve ferimentos. A moto, uma Shineray preta, ficou bastante danificada. Já o caminhão teve o gradil dianteiro desprendido devido à força da colisão.
O motociclista foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Até o fechamento deste texto, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.
O motorista do caminhão não se feriu.
Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Arteris estiveram no local, onde organizaram o trânsito e prestaram apoio à ocorrência.
As causas exatas do acidente ainda serão investigadas.
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