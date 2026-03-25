30 de março de 2026
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CÂNDIDO PORTINARI

Motociclista fica ferido após batida contra caminhão em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Laís Bachur/GCN
Caminhão envolvido no acidente na rodovia Cândido Portinari, em Franca
Caminhão envolvido no acidente na rodovia Cândido Portinari, em Franca

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão que transportava leite deixou um motociclista ferido na manhã desta quarta-feira, 25, na rodovia Cândido Portinari, na alça de acesso ao bairro São Joaquim, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, o motorista do caminhão relatou que seguia no sentido Vila São Sebastião ao Distrito Industrial, quando, ao se aproximar da alça de acesso ao bairro São Joaquim, o motociclista teria cortado sua frente para entrar na via.

Sem tempo para frear, o caminhoneiro atingiu o motociclista.

Com o impacto, o homem caiu na rodovia e teve ferimentos. A moto, uma Shineray preta, ficou bastante danificada. Já o caminhão teve o gradil dianteiro desprendido devido à força da colisão.

O motociclista foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Até o fechamento deste texto, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

O motorista do caminhão não se feriu.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Arteris estiveram no local, onde organizaram o trânsito e prestaram apoio à ocorrência.

As causas exatas do acidente ainda serão investigadas.

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